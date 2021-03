The Last of Us, la serie adatterà il primo videogioco

I ruoli di Joel e Ellie sono stati affidati a Pedro Pascal (The Mandalorian) e Bella Ramsey (Game of Thrones)

Continuano i lavori in casa HBO per l’adattamento di “ The Last of Us ”. Il celebre videogioco verrà trasformato in una serie TV, i cui primi dettagli hanno esaltato i fan del titolo. La prima ottima notizia è relativa al coinvolgimento di Neil Druckman , creatore del videogame. La sua presenza è garanzia di assoluta qualità in termini di scrittura. Gli appassionati sono certi, dunque, di poter apprezzare un prodotto finale che rispecchi la poetica del videogame.

L’altra grande notizia, decisamente ben accolta dai fan, è relativa al cast. Nelle scorse settimane è stato annunciato il duo protagonista dello show. I ruoli di Joel ed Ellie sono stati affidati a Pedro Pascal e Bella Ramsey.

Neil Druckman ha parlato della serie TV nel corso del SXSW 2021, spiegando come ci saranno di certo alcune differenze rispetto al videogioco. Ha inoltre sottolineato come gli episodi inizialmente prodotti saranno incentrati unicamente sul primo capitolo del videogame: “Penso a cose superficiali, come il fatto che i personaggi debbano indossano necessariamente una camicia a quadri e una t-shirt rossa. Potrebbero anche non farlo. Si tratta di qualcosa di certo meno importante se paragonata al rispetto del viaggio che compiono e dell’evoluzione che subiscono. Ci saranno passaggi in cui le storie saranno molto simili. È stato divertente ritrovare alcuni dialoghi scritti per il videogioco anche nella serie HBO. In altri casi, invece, occorre ricordarsi che si tratta di due media differenti. Ciò vuol dire che ci saranno modifiche”.

Druckman ha spiegato come i suoi episodi preferiti siano proprio quelli che si distanziano maggiormente dalle atmosfere del videogame: “HBO ci ha consigliato di allontanarci dall’azione più pura. L’idea era quella di concentrarsi sulle componenti drammatiche dei vari personaggi. Non vedo l’ora che il pubblico possa vedere i vari episodi. Quelli che si allontanano dal videogame di ‘The Last of Us’ sono quelli che preferisco”.