The Mandalorian 3, riprese iniziate: è ufficiale

The Mandalorian 3 è il prequel di Disney+ ambientato nell'universo di Guerre Stellari, che cronologicamente si colloca cinque anni prima degli eventi mostrati ne Il ritorno dello Jedi. L'inizio delle riprese era inizialmente previsto per aprile, ma la produzione ha subito dei ritardi perché alcuni degli studi di Los Angeles sono stati utilizzati per le riprese della serie Star Wars: Obi-Wan Kenobi. L'uscita di The Mandalorian 3 è attualmente prevista per il 2022 , dopo il debutto del suo primo spin-off “The Book of Boba Fett”, che sarà presentato in anteprima il 29 dicembre 2021. "Dopo le storie di Jango e Boba Fett, un altro guerriero emerge dall'universo di Star Wars, la serie è ambientata dopo la caduta dell'Impero e prima del Primo Ordine", si legge nella sinossi. "Seguiamo i travagli di un solitario nei confini estremi della galassia, lontano dall'autorità della Nuova Repubblica." Visto il successo di The Mandalorian, Lucasfilm ha annunciato di avere in programma due progetti di Star Wars per Disney+ : Il libro di Boba Fett con Temuera Morrison e Ming-Na Wen e Ahsoka con Rosario Dawson.

The Mandalorian 2 si era concluso con il Jedi Luke Skywalker (Mark Hamill) apparso per salvare la vita di Din Djarin e del suo equipaggio, portando con sé Grogu per addestrarlo come Jedi. Din è rimasto con la Darksaber, il titolo di Mand’alor e un forte rancore da parte di Bo-Katan (Katee Sackhoff). The Mandalorian ha recentemente vinto sette delle sue ventiquattro nomination alla settantatreesima edizione degli Emmy Awards, compresi i premi per Miglior stuntmen per Lateef Crowder e miglior Stunt Coordination per Ryan Watson, così come per miglior trucco e migliori effetti speciali. Intanto, secondo un video caricato da Star Wars Meg, l’attore Kevin McKidd (Owen Hunt in Grey's Anatomy) che aveva dato la voce al personaggio di Rebels Fenn Rau, è stato visto sul set della terza stagione di The Mandalorian. Al momento, però, questa è solo un'indiscrezione e l’apparizione non è stata ufficialmente confermata. Nella terza stagione dovrebbe tornare anche Giancarlo Esposito, interprete di Moff Gideon. Durante una recente intervista sul tappeto rosso per i Creative Arts Emmys, l’attore aveva dichiarato: “Immagino che tornerò. Ritengo che sia necessario vedere come continuerà la storia di Moff e come continuerà un personaggio così intelligente e furbo a muoversi e a fare pressione sui protagonisti. Quindi, potrei quasi garantirlo, ma sapete, non c’è mai una garanzia, però insomma… mi vedrete”.