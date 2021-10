Grey's Anatomy 18, la data d'uscita in Italia

Il medical show farà il proprio esordio in Italia un mese dopo la messa in onda della premiere negli Stati Uniti. Sarà l’ultima stagione?

Grey’s Anatomy 18 ha avuto inizio negli Stati Uniti il 30 settembre 2021. In Italia la nuova stagione dell’amato medical show con protagonista Ellen Pompeo si farà attendere, esordendo circa un mese dopo. Appuntamento fissato per il 27 ottobre 2021. Ecco quanto i fan potranno seguire le nuove vicende di Meredith, e non solo, su Disney+, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.