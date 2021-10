Grey's Anatomy, Krista Vernoff parla del finale della serie

Come riportato da People, Krista Vernoff, showrunner della serie, ha dichiarato: “Ogni anno sviluppo nuove idee” Condividi:

Da diciotto stagioni Ellen Pompeo riveste i panni di Meredith Grey appassionando il pubblico di tutto il mondo con una delle produzioni più celebri e popolari. Nelle scorse ore People ha rilanciato le dichiarazioni rilasciate da Krista Vernoff, showrunner di Grey’s Anatomy, al podcast At Home with the Creative Coalition.

Krista Vernoff: “Ogni anno sviluppo nuove idee” approfondimento Grey's Anatomy, Ellen Pompeo parla della lite con Denzel Washington La showrunner ha parlato del suo lavoro per il finale di stagione e come le cose siano cambiate nel corso degli anni: “Ho qualcosa in mente, ma le cose cambiano. Avevo alcune idee durante le prime sette stagioni, le ho proposte a Shonda e lei mi ha risposto ‘Questa è un’idea per l’ottava stagione'. Il che significa che questa è l’idea per la stagione finale dello show. E ora, siamo andati avanti molto dall’ottava stagione, siamo arrivati alla diciottesima. Quindi la tua idea di come evolvono i personaggi cambia ogni anno”.

approfondimento Grey's Anatomy e Station 19, il trailer dell'atteso crossover Infine, la showrunner ha concluso: “Ogni anno non so se sto scrivendo l’ultima stagione dello show, davvero. Ogni anno sviluppo nuove idee. Se dovesse finire quest’anno, come sarebbe?”.

Grey’s Anatomy, la lite di Ellen Pompeo con Denzel Washington approfondimento Grey's Anatomy, Katherine Heigl rivela i motivi dell'addio Nei giorni scorsi il magazine The Wrap ha riportato le dichiarazioni di Ellen Pompeo rilasciate nel suo podcast settimanale che ha avuto come ospite Patrick Dempsey.