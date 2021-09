Grey's Anatomy e Station 19, il trailer dell'atteso crossover

Un grave incidente, risposte ad alcuni cliffhanger, ritorni inaspettati e una storia d’amore tra personaggi delle due serie. Ecco cosa attende i fan Condividi:

I fan di Shonda Rhimes hanno una data cerchiata in rosso sul calendario. Si tratta del 30 settembre, il giorno in cui andrà in onda l’episodio spin-off di “Grey’s Anatomy” e del suo spin-off “Station 19”. Le trame dei due show potrebbero essere particolarmente legate nelle prossime stagioni, rispettivamente diciottesima e quinta.

approfondimento Le migliori serie TV da vedere a settembre 2021. FOTO Non è da escludere l’aggiunta di una nuova storia d’amore condivisa tra personaggi di differenti set. Non sarebbe una prima volta, anche se Jackson Avery e Vic Hughes sono stati più che altro un esperimento. Un modo per tastare il terreno. Negli episodi in arrivo potrebbe esserci spazio per un coinvolgimento amoroso tra Jack Gibson e una delle dottoresse del celebre ospedale di Seattle.