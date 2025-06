Tony Awards 2025, tutti i vincitori

La 78esima edizione dei riconoscimenti per l'industria teatrale ha premiato, tra gli altri, Maybe Happy Ending come Miglior musical, Purpose come Miglior opera teatrale, Nicole Scherzinger come Miglior attrice protagonista in un musical per Sunset Blvd., Darren Criss come Miglior attore protagonista in un musical per Maybe Happy Ending, Sarah Snook come Miglior attrice protagonista in un'opera teatrale per The Picture of Dorian Gray e Cole Escola come Miglior attore protagonista in un'opera teatrale per Oh, Mary!