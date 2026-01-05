"Singolarmente", i 30 singoli usciti e da non perdere

13/29

Jesce Sole di Chiaré è nato in un momento in cui l'artista aveva bisogno di speranza. È arrivato di colpo, con testo, melodia e accordi, ma si è fermato a metà; per mesi ha provato a completarlo, finché ha capito che quella seconda parte doveva scriverla qualcun altro: Gnut, uno dei suoi cantautori preferiti, ha accettato subito e insieme hanno dato forma a questo brano che parla di luce, attesa e rinascita.