Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

"Singolarmente", i 30 singoli usciti e da non perdere

Musica fotogallery
29 foto

Ha 19 anni Maria Antonietta Boerio in arte Meribì e col singolo Nel Nome dell'Amore, il più intenso del dicembre 2025, parla in maniera delicata ma consapevole di violenza sulle donne facendosi portavoce di una generazione che lotta per un futuro a misura di essere umano. Menzioni per Ambra Di Marte, Marta Guidoboni, Ignazio Deg e Rakele. Tolta l’artista sul podio, tutti gli altri brani, scelti tra oltre 300 ascolti, sono al secondo posto a pari merito.

SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO

Spettacolo: Ultime gallery

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, il miglior ristorante di Cefalù

TV Show sky uno

Perla incastonata tra il Tirreno e la catena delle Madonie, Cefalù propone una...

15 foto

Pino Daniele moriva 11 anni fa: le frasi più belle delle sue canzoni

Approfondimenti

La sera del 4 gennaio del 2015 ci lasciava a 59 anni, stroncato da un infarto, uno dei cantautori...

20 foto
Pino Daniele

I 20 film più attesi del 2026, da Il Diavolo veste Prada a Dune

Cinema

Sequel e prequel di grandi saghe, da "Star Wars" ad "Avengers" e "Hunger Games", ma anche "The...

21 foto

Moda, 16 tendenze per il 2026 dalle sfilate da indossare subito. FOTO

Spettacolo

In attesa delle sfilate di gennaio, sappiamo già cosa scegliere nell'immediato e cosa popolerà il...

16 foto

16 film in uscita in streaming a gennaio. FOTO

Cinema sky cinema

Dai polizieschi agli horror, alle commedie sentimentali, i drammi familiari e l'animazione. Il...

16 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Loredana Lecciso, malore a Milano: "Grazie a chi mi ha soccorso"

    Spettacolo

    Lo ha raccontato lei stessa a Mara Venier in tv dove era ospite insieme ad Al Bano. In un post la...

    I delitti del BarLume, in arrivo su Sky la prima delle nuove storie

    Cinema

    La collection Sky Original prodotta da Sky Studios e Palomar (a Mediawan Company),...

    Damiano David sposa Dove Cameron: il post su Instagram

    Musica

    L'annuncio parte dai social ufficiali di entrambi e fa il giro del web: "Sarà un anno...