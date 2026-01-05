"Singolarmente", i 30 singoli usciti e da non perdere

Ha 19 anni Maria Antonietta Boerio in arte Meribì e col singolo Nel Nome dell'Amore, il più intenso del dicembre 2025, parla in maniera delicata ma consapevole di violenza sulle donne facendosi portavoce di una generazione che lotta per un futuro a misura di essere umano. Menzioni per Ambra Di Marte, Marta Guidoboni, Ignazio Deg e Rakele. Tolta l’artista sul podio, tutti gli altri brani, scelti tra oltre 300 ascolti, sono al secondo posto a pari merito.
SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO