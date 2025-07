Buonavita di Valerio Urti, in arte FASE, è il brano più rappresentativo di luglio, una canzone che parla alla pancia e al cuore di una generazione. Menzioni speciali in primis per Tamì e poi per Asteria, Dalîlah, Dile, Candeo e Georgia Mos. Tolto il cantautore torinese tutti gli altri brani, scelti tra circa 300 ascolti, sono al secondo posto a pari merito



SELEZIONE DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO