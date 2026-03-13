Madame, il nuovo singolo è Disincanto: testo e significato

Dopo tre anni di silenzio, Madame torna con Disincanto, singolo e title track del suo terzo album in uscita il 17 aprile. Il brano nasce da una notte di riflessioni profonde sul tema della perdita delle illusioni e racconta quel momento in cui le certezze cadono e si è costretti a guardare la realtà senza filtri

Io non vivo più con sotto le istruzioni Tutto ciò che so spero che mi abbandoni E sono mie le bugie che mi hanno detto E sono mie il male e il bene e sono solo fantasie Non voglio più nemmeno un motivo per vivere Un Dio, un amore, un limite e voglio anche soffrire Ma non per quello che ho in testa, ma perché vivo E la realtà è un mobile con mille spigoli Ci sbatto i lividi, ma mi fa ridere, eh, eh Ma non mi fa più paura Non cerco più neanche la verità A costo di non, a costo di non illudermi mai più, nah-ah Io non ho più paura Ho gli occhi gonfi del mio disincanto Cosa resta di me? Che resta di me? Un'anima nel nulla, ah-ah, ah-ah Ho gli occhi gonfi del mio disincanto Nah-ah, ah-ah, ah-ah, eh, eh Secondo Dio io sarei nata da una costola Ma lui non sa che è nato dalla mia paura Se fossi stata Eva avrei ingoiato pure il torsolo Assieme a tutta la mela, con i semi Vita, eccomi Voglio essere leggera senza stare In superficie, come il livello del mare Spero solo che il mio essere pesante non si confonda con la mia profondità Non parlo mai senza dire cose stupide Mi piace, sai, anche prendermi per il culo Vantarmi del mio modo di scopare davanti a te E sentirmi ancora alle mie prime armi Non voglio programmare e pensare a cosa fare E dare un significato al male e non attraversarlo Subire le emozioni, sapere i tuoi segreti Voglio rendere bello tutto ciò che metto dentro i miei occhi Ma non mi fa più paura Non cerco più neanche la verità A costo di non, a costo di non illudermi mai più, nah-ah Io non ho più paura Ho gli occhi gonfi del mio disincanto Cosa resta di me? Che resta di me? Un'anima nel nulla ah-ah, ah-ah Ho gli occhi gonfi del mio disincanto Nah-ah, ah-ah, ah-ah, eh, eh Come so, sono sola Tutti hanno una via e io no

Dopo tre anni di silenzio discografico, Madame è tornata. Il 13 marzo è uscito Disincanto, anticipazione del terzo album in studio della cantante, anch'esso intitolato Disincanto, in uscita il 17 aprile per Sugar Music.

Il brano

Scritto dalla stessa Madame, Disincanto è prodotto e composto da BIAS (Nicolas Biasin), Mr. Monkey (Matteo Novi) e Lester Nowhere (Arturo Fratini), con il contributo di Lorenzo Brosio. Nato durante una notte segnata da un'atmosfera creativa quasi tangibile e da lunghe conversazioni sul tema del disincanto, il brano è stato annunciato come il manifesto dell'intero nuovo progetto.

Disincanto non è dunque un singolo radiofonico nel senso tradizionale del termine. È denso, intenso, a suo modo problematico, con synth anni '80 che costruiscono una produzione eterea e fluttuante, come se la voce di Madame fosse sospesa nel vuoto.

Il significato

Disincanto rappresenta il punto di rottura da cui nasce una nuova consapevolezza. Madame racconta quel momento inevitabile in cui le illusioni cadono e ci si trova a guardare la realtà senza filtri. Il concetto non viene trattato come una semplice perdita, ma come una fase necessaria: dalla condizione incantata iniziale, alla frattura, fino alla rinascita. Tra i versi più rappresentativi c'è la dichiarazione "ho gli occhi gonfi del mio disincanto", che dà anche il titolo al ritornello, e una frase che dice molto sulla poetica dell'artista: "Spero solo che il mio essere pesante non si confonda con la mia profondità".

Il silenzio e il ritorno

Dopo l'uscita di L'amore nel 2023, Madame ha scelto di fermarsi per riflettere e lavorare con più calma alla nuova musica, attraversando un periodo molto introspettivo durante il quale si è sentita particolarmente chiusa in se stessa e piena di domande. Nel comunicare il ritorno, l'artista ha dichiarato: "Perché ci sono voluti tre anni? Perché ho mollato tutto sul più bello? Perché mi sono chiusa dentro di me, così dentro da non riuscire più ad uscirne? Non ho le risposte. Ho solo tante, tantissime domande. E un disco".

L'album Disincanto è già disponibile in pre-order in diversi formati fisici, tra cui CD, vinile nero con poster e vinile trasparente autografato in edizione limitata. In parallelo all'uscita del disco, Madame ha annunciato il Madame Tour Estate 2026, che la porterà sui palchi dei principali festival italiani nei mesi estivi.