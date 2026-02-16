Madame ha annunciato un tour estivo

LA CARRIERA, TRA FESTIVAL DI SANREMO E TARGHE TENCO

Nata il 16 gennaio 2002 a Vicenza, Madame, all’anagrafe Francesca Calearo, ha esordito nel mondo della musica all’età di 16 anni e nel 2018 ha ottenuto la notorietà grazie al singolo Sciccherie, poi certificato disco di platino. Nel 2019, dopo aver pubblicato i singoli 17 e La promessa dell’anno, ha collaborato con artisti come Rkomi nel brano .Rosso di Night Skinny, Ensi nel brano Mira e Marracash nel brano Madame – L’anima. Nel 2020 Madame ha pubblicato anche i singoli Baby e Sentimi, ha realizzato il remix ufficiale della canzone Andromeda di Elodie, ha collaborato con Dardust, Ghali e Marracash nel singolo Defuera e ha contribuito sia alla realizzazione del singolo Nuove strade con Ernia, Gaia, Samurai Jay e Rkomi, sia del brano Non è vero niente nell’album Contatto dei Negramaro. Nel 2021 la cantautrice ha inoltre pubblicato il singolo Il mio amico con Fabri Fibra e ha collaborato insieme a Rkomi nella canzone Acqua nell’album di debutto OBE di MACE. Nello stesso anno, la cantautrice ha partecipato per la prima volta in gara al Festival di Sanremo, nella sezione Campioni, con l’inedito Voce, con il quale ha conquistato l’ottavo posto e ha ottenuto sia il Premio Lunezia per il valore musicale e letterario del brano, sia il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo. La FIMI ha poi certificato il brano quadruplo platino. Sempre nel 2021, Madame ha pubblicato il primo album Madame, certificato quadruplo disco di platino dalla FIMI. Ha poi pubblicato il singolo Marea e ha ricevuto due Targhe Tenco, rispettivamente nelle categorie Miglior opera prima per l’album Madame e Migliore canzone per il brano Voce. Ancora, ha pubblicato il nuovo singolo Tu mi hai capito con Sfera Ebbasta e ha preso parte ad altri singoli, rispettivamente Perso nel buio di Sangiovanni, Mi fiderò di Marco Mengoni e Pare di Ghali. Nel 2022, invece, la Procura di Vicenza ha indagato Madame per il presunto reato di falso ideologico ai danni del Sistema Sanitario Nazionale. Secondo l'accusa, Madame avrebbe infatti ottenuto il Green Pass senza essersi realmente sottoposta al vaccino anti-Covid. Nel gennaio del 2023, la cantautrice aveva scritto sui social un post per spiegare di essere stata indotta a evitare il vaccino dalla paura dei suoi genitori: "Sono nata e cresciuta in una famiglia che per vari motivi ha iniziato a dubitare dei medici e delle misure della medicina tradizionale spingendosi su ricerche alternative. In effetti non solo non ho eseguito prontamente il vaccino del Covid, ma non ho altri vaccini". Nei mesi successivi, aveva poi raccontato di aver seguito la profilassi obbligatoria. Nel 2023 Madame ha poi partecipato per la seconda volta al Festival di Sanremo con la canzone Il bene nel male, arrivata settima. Il brano ha preceduto l’uscita del secondo album di inediti, L’amore, e di un nuovo singolo, Aranciata. Nel 2024 la cantautrice ha vinto la kermesse in qualità di co-autrice del brano La noia di Angelina Mango.