Marco Mengoni, il nuovo singolo Sto bene al mare è con Rkomi e Sayf

Marco Mengoni ha annunciato il nuovo singolo Sto bene al mare, una collaborazione con Rkomi e Sayf che uscirà venerdì 13 giugno . Scritto dagli stessi tre autori, il brano estivo risulta atipico perché, nonostante il titolo evochi la spensieratezza delle vacanze, il testo viaggia invece sul confine tra leggerezza e profondità e racconta il senso di spaesamento e il distacco forzato da ciò che si conosce, tra l’idea di libertà e la realtà di un cambiamento non scelto. Il mare diventa così il centro di una riflessione disillusa e attuale, che invita a pensare anche a chi sta dall’altra parte del mare e non vive la distesa d’acqua come gioia e vacanza. La produzione firmata da DIBLA, Jiz e Giovanni Pallotti accompagna e amplifica questo dualismo: il brano unisce infatti elementi popolari e una contaminazione tra le sonorità tipiche del cantautorato italiano, il pop francese ed elementi latini come le percussioni e i fiati. Nella canzone si fondono ritmi incalzanti con una tessitura sonora più cupa, accompagnata dalla tromba e da cori quasi gospel. I contrasti di Sto bene al mare catturano i suoni, che si rivelano sempre più complessi man mano che si entra nel cuore del brano, che invita inoltre ad un ascolto attento.

I TOUR

Dopo il tour sold out del 2023, Marco Mengoni tornerà negli stadi italiani con il tour Marco negli Stadi 2025, che vanta già 500.000 biglietti venduti per 12 spettacoli a partire dalla data zero a Lignano Sabbiadoro (21 giugno). Mengoni proseguirà poi a Napoli (26 giugno), Roma (2 luglio), Bologna (5 e 6 luglio), Torino (9 luglio), Milano (13 e 14 luglio), Padova (17 luglio) a Padova, Bari (20 luglio) e Messina (23 e 24 luglio). In autunno, l’artista si esibirà ancora dal vivo con il tour Live in Europe 2025 nelle grandi arene europee, a partire dall'Italia con 10 appuntamenti nei palazzetti: Torino (8 ottobre), Milano (12 ottobre), Pesaro (21 e 22 ottobre), Bologna (24 ottobre), Firenze (28 e 29 ottobre), Eboli (2 novembre) e Roma (8 e 9 novembre), per poi proseguire in Europa.