Rkomi, annunciato un tour nei teatri

L'artista ha dichiarato sul suo profilo Instagram: "Ogni palco racconta storie, ogni sipario custodisce segreti. Portarci dentro la mia musica è come parlare al cuore della gente, senza filtri”. Il tour al via il 17 ottobre da Milano

A pochi giorni dall’uscita del nuovo album decrescendo, Rkomi ha annunciato una tournée nei teatri. Al via il 17 ottobre dal Teatro degli Arcimboldi di Milano. L’artista ( FOTO ) su Instagram: “Questo tour non sarà solo una serie di concerti, è un viaggio nell’anima”.

La tournée toccherà numerose città fino alla chiusura prevista il 12 dicembre al Teatro Ponchielli di Cremona . Rkomi sul suo profilo Instagram: “Questo tour non sarà solo una serie di concerti, è un viaggio nell’anima. E io, ogni sera, ci metto la mia”.

Quindici appuntamenti nei teatri italiani. Il 17 ottobre l’artista darà il via al nuovo tour dal palco del Teatro degli Arcimboldi di Milano . Il cantante ha dichiarato: “I teatri hanno un’anima, la senti appena entri: è fatta di silenzi, di respiri trattenuti, di luci che si accendono piano. Ogni palco racconta storie, ogni sipario custodisce segreti. Portarci dentro la mia musica è come parlare al cuore della gente, senza filtri”.

Infine, Rkomi ha concluso: “Quando le luci si abbassano, il teatro ascolta. E io, ogni sera, racconterò chi sono. Ci vediamo lì, a luci spente”. I biglietti per il tour Mirko nei teatri saranno in vendita dalle ore 14.00 di martedì 10 giugno. Ecco il calendario completo:

A maggio Rkomi ha pubblicato il nuovo progetto decrescendo, arrivato al terzo posto della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia. All’interno anche il brano Il ritmo delle cose presentato in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. Tra i lavori più amati dell’artista troviamo Taxi Driver, certificato con otto dischi di platino. Per quanto riguarda le canzoni, ricordiamo Apnea, Partire da te e Insuperabile.