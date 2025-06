Rkomi annulla all'improvviso il tour estivo

Rkomi ha annullato all’improvviso tutte le date del Summer Tour 2025. Ieri i fan hanno ricevuto dai rivenditori ufficiali una mail, con la quale hanno scoperto che l’artista non si sarebbe più esibito nei concerti di Bologna, Milano, Roma e altre città. Immediato il susseguirsi delle più svariate ipotesi sulle ragioni della scelta del cantante, nonostante la recente pubblicazione dell’album decrescendo. Alcuni hanno insinuato che le vendite dei palazzetti non fossero andate bene, mentre altri hanno pensato a un ritiro dalle scene per motivi personali.

IL MOTIVO

Come risulta sui siti dell’acquisto dei biglietti, invece, i concerti sono stati cancellati “per motivi organizzativi”. Rkomi, infatti, avrebbe avuto delle divergenze di vedute artistiche con l’organizzatore Live Nation, soprattutto con riguardo al tour autunnale che l’artista avrebbe concepito come più intimo, e non invece nei palazzetti. Selvaggia Lucarelli, che ha trattato l’argomento nella sua newsletter, ha aggiunto che lunedì potrebbero essere comunicati sia la nuova agenzia, sia le date del tour teatrale previsto in autunno. Nel frattempo, il cantante si esibirà comunque in eventi estivi come il Tim Summer Hits a Roma.