Da Rkomi a Axl Rose, le cadute dei cantanti sul palco. FOTO

1/17 Foto tratta da Tik Tok

Rkomi, in giro per l'Italia con Irama e col loro No Stress Tour, è stato protagonista di una rovinosa caduta sul palco del Palazzo dello Sport di Roma. Tutto è successo nel giro di pochi secondi: Rkomi è scivolato sul palco, probabilmente bagnato, cadendo col viso a terra (e l'asta del microfono sulla schiena). Si è però subito rialzato, riprendendo a cantare come se nulla fosse

No Stress Tour, Rkomi cade di faccia sul palco mentre canta