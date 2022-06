Fedez, Tananai e Mara Sattei: il testo del nuovo singolo La dolce vita

La dolce vita? Questa volta niente a che vedere con il super cult cinematografico di Federico Fellini, perché a scendere in campo è un trio musicale d’eccezione, formato da artisti molto amati dalla Generazione Z. Annunciato ufficialmente lo scorso 27 maggio sui social, La dolce vita , il nuovo singolo estivo di Fedez con Tananai e Mara Sattei , è uscito ufficialmente su tutte le piattaforme digitali e in alta rotazione radiofonica, un’ora dopo la mezzanotte di venerdì 3 giugno . Ecco di cosa parla la canzone e il suo testo, anticipato da una cover ufficiale dove i tre cantanti italiani sono agghindati, in spiaggia, in tipici look anni ’60.

Non c’è dubbio sul fatto che possa avere tutte le carte in regola per diventare il vero tormentone dell’estate 2022. La dolce vita è il nuovo singolo di Fedez , Tananai e Mara Sattei in streaming e radio da venerdì 3 giugno . Ma è lo stesso rapper milanese a raccontare sui social di come il brano, che a breve arriverà anche con un videoclip su YouTube, abbia per lui un significato ben più profondo, visto la circostanza di scrittura e registrazione. “3 giorni prima dell’operazione per la rimozione del pancreas ho deciso di andare in studio a registrare le voci di questa canzone a cui stavo lavorando prima che la mia vita cambiasse così repentinamente, credo di averlo fatto un po’ per distrarmi da tutto…”, ha scritto Fedez sui social presentando a tutti La dolce vita. Mentre riferendosi esplicitamente al testo della canzone, il cui ritornello attacca con la frase, “ La vita senza amore dimmi tu che vita è ”, in una perfetta summer hit dal sapore romantico, nostalgico, ma al tempo stesso con una base allegra e tutta da ballare, Fedez ha raccontato il significato che ha per lui l’amore, quello per il figlio Leo che, appena dimesso dall’ospedale gli ha tenuto compagnia per dimenticare i dolori post operatori e quello per la musica, della quale ha riscoperto il significato così importante nella sua vita. “La nascita di questa canzone mi ha fatto capire quanto sia importante la musica nella mia vita, di quanto sia quasi un bisogno vitale, la parte più profonda di me e voglio dedicarla a mia moglie, ai miei splendidi figli e a tutte le persone che ci hanno lavorato. Perché senza di loro non avrei mai trovato la forza di accendere quel microfono”.

Il testo di La dolce vita

approfondimento

Chi è Tananai

E poi passa un anno e ci sembra meno

Mi trovi diverso, mi prendi la mano

Da soli siam tutti nessuno

Che vita è?





La vita senza amore dimmi tu che vita è

Oh, dove sei andata? Oh, mi sei mancata

Mi perdo dentro al taxi che mi porterà da te

Bello stare a casa, musica italiana

E ci vuole ancora un po'

Prenditi il mio letto, lasciami un pezzetto

Se non vuoi non me ne andrò

La vita senza amore non mi farà mai bene perché

Non so dirti di no quando vivo solo per noi





Ah, Oktoberfest (Uh), mi piace fare la fest-(Festa)

Tutti nel back (Ehi) tutti nel back a far fеsta

Buonasera (Hi), e chiedo scusa

Non ho capito cosa c'еra nei suoi occhi

Droga?

Perché sennò era colpa mia

Perché con me non studia mai

So che canzoni vuole lei

Faccio parole col DJ

So che non hai visto le Hawaii

Dirotteremo Ryanair e se ci beccano 'sti ca-



La vita senza amore dimmi tu che vita è

Oh, dove sei andata? Oh, mi sei mancata

Mi perdo dentro al taxi che mi porterà da te

La vita senza amore non mi farà mai bene perché

Non so dirti di no quando vivo solo per noi

Chiamami se vuoi

Diglielo agli altri che stasera non puoi

Sei tutto per me

La vita senza amore dimmi tu che vita è

Oh, dove sei andata? Oh, mi sei mancata

E parte la corriera che mi porterà da te

La vita senza amore non mi farà mai bene perché

Non so dirti di no quando vivo solo per noi

Chiamami se vuoi

Diglielo agli altri che stasera non puoi

Sei tutto per me