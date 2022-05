Fedez, il nuovo singolo è La dolce vita con Tananai e Mara Sattei

Il rapper è già in posa con i due giovani cantautori pronto a godersi il successo dell'ennesimo tormentone estivo. Il brano sarà disponibile all'ascolto dal prossimo 3 giugno Condividi

Si chiama La Dolce Vita e sarà il brano con cui si aprirà ufficialmente l'estate 2022. Fedez, che ha annunciato l'arrivo della canzone su Instagram, ha fatto partire il conto alla rovescia per il prossimo 3 giugno, data di pubblicazione del suo nuovo singolo per cui ha convocato l'amico e collega Tananai e la giovane cantautrice Mara Sattei. Il trio di artisti è già in posa per godersi l'attenzione di tutti per tutta la stagione nella prima foto che anticipa le atmosfere del pezzo, allegre e un po' rétro.

Il nuovo singolo di Fedez, Tananai e Mara Sattei approfondimento Fedez al concerto di Tananai annuncia un nuovo singolo con lui Ha usato Instagram, social media dove ha quasi quattordici milioni di follower, Fedez per l'annuncio che i suoi fan stavano aspettando da tempo: l'arrivo di una nuova canzone e, per di più, in collaborazione con uno degli idoli musicali del momento, Tananai, nome d'arte di Alberto Cotta Ramusino. Il ventiseienne cantautore milanese si è fatto notare all'ultimo Festival di Sanremo ma è una vecchia conoscenza di Fedez che ci aveva già lavorato per il singolo Le madri degli altri. Dal suo debutto sul palco dell'Ariston con Sesso Occasionale, il popolo dei social ha premiato la personalità spontanea e schietta dell'artista e lo ha eletto in poche settimane a suo nuovo beniamino. Il binomio Fedez-Tananai si arricchisce di una presenza femminile, quella della eclettica Mara Sattei, che farà esplodere la parte vocale di La Dolce Vita, brano che racconta l'atmosfera dell'estate italiana con l'ironia che caratterizza la scrittura di Fedez e dei suoi ultimi compagni di avventura.





Le atmosfere rétro de La Dolce Vita approfondimento LOVE MI, il concerto di Fedez e J-Ax a Milano: tutti i cantanti. FOTO Niente romanticismi ma forse un pizzico di nostalgia per la bella stagione di un'epoca che viene evocata sia sonoramente che iconograficamente, come suggeriscono i costumi indossati dai tre per quelle che molto probabilmente saranno le immagini che accompagneranno l'uscita e la promozione del singolo.

Fedez è al centro, con pantaloni con pinces e camicia a pois sgargiante, la Sattei ha un completo a stampa floreale di chiara ispirazione d'epoca; Tananai è l'enfant terrible del trio, con i capelli lucidi e i calzoncini. Tutti e tre sono in un set che richiama la spiaggia, sicuramente il posto dove più spesso si sentirà nei prossimi mesi la nuova canzone.

Il brano è già in pre-save, su Spotify e Apple Music.