Fedez e J-Ax fanno pace, la foto insieme su Instagram

IL RIAVVICINAMENTO MENTRE FEDEZ SCOPRIVA DI AVERE IL CANCRO

I due si sono riavvicinati proprio nel momento di maggior bisogno per Fedez: “La vita è una strana coincidenza, ci siamo rivisti il giorno in cui Federico ha scoperto di avere il tumore al pancreas dopo esserci risentiti al telefono qualche giorno prima dopo 4 anni di silenzio”. E il futuro ha qualcosa in serbo: “Dobbiamo raccontavi una cosa, e no, non sarà una canzone insieme. Abbiamo deciso di fare un regalo alla nostra città e contemporaneamente provare a fare del bene. Domani vi raccontiamo tutto 🙏🏻. Come dicevamo in una nostra vecchia canzone: “È solo musica cazzo lo so che non curerà il cancro, però so che ha salvato me”.