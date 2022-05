Fedez a cena con Mark Hoppus dei Blink 182 : il regalo speciale

Giovedì 19 maggio Fedez e sua moglie Chiara Ferragni sono stati a cena con Mark Hoppus. A fine serata, Fedez ha ricevuto uno speciale dono da parte del leader dei Blink 182 Condividi

Per Fedez la vita sta tornando a una bellissima normalità. Lo scorso 22 marzo, il cantante si è sottoposto a un’operazione urgente per rimuovere un raro tumore neuroendocrino al pancreas. L’intervento è perfettamente riuscito, con Fedez che ha poi documentato tutto il post-operazione, dove mostra la cicatrice sull'addome. Lunedì 16 maggio, a meno di due mesi dall’intervento, Fedez è tornato nel luogo dove si sente più a suo agio, cioè sul palco. Infatti, il cantante ha duettato con il collega Tananai in occasione del concerto di quest’ultimo, durante il quale ha anche annunciato una nuova canzone insieme a lui. Come se non bastasse, nella serata di giovedì 19 maggio Fedez ha trascorso un’altra serata indimenticabile.

Fedez, Mark Hoppus e… Giacomo Poretti! approfondimento Fedez al concerto di Tananai annuncia un nuovo singolo con lui Insieme alla moglie Chiara Ferragni, Fedez ha trascorso una serata insieme a Mark Hoppus, bassista e leader dei Blink 182. Il cantante italiano ha documentato il tutto attraverso foto e storie su Instagram, dove lo si vede passeggiare per le vie di Milano piuttosto divertito insieme a Mark Hoppus, che chiama a gran voce il suo nome incurante delle persone presenti. Tra i due, inoltre, spicca un’altra presenza a sorpresa nella cena, cioè quella di Giacomo Poretti facente parte del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, il quale scherza affermando di essere uno dei membri dei Blink 182. Una volta tornato a casa, Fedez ha raccontato ai suoi follower l’emozione di aver condiviso un po’ di tempo con quello che è stato uno dei suoi idoli. Ancor più emozionante il passaggio in cui Fedez spiega che si è avvicinato a Mark Hoppus una volta saputo del suo tumore, anche perché il leader dei Blink 182 ha vissuto in passato un’esperienza simile. Come se non bastasse, lo stesso Hoppus ha voluto regalargli una spilla che hanno solo Travis Barker e Tom DeLonge, altri membri dei Blink 182. Un gesto che ha commosso Fedez, che ha dichiarato senza pudore di aver pianto come un bambino una volta ricevuto questo regalo che senz’altro custodirà gelosamente.

