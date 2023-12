No Stress Tour, Rkomi cade di faccia sul palco mentre canta

La scena è stata velocissima, ma diversi fan l'hanno ripresa col loro cellulare. E, postandola su TikTok, l'hanno consegnata alla viralità Rkomi, in giro per l'Italia con Irama e col loro No Stress Tour, è stato protagonista di una rovinosa caduta sul palco del Palazzo dello Sport di Roma.

La caduta (di faccia)

Tutto è successo nel giro di pochi secondi: Rkomi è scivolato sul palco, probabilmente bagnato, cadendo col viso a terra (e l'asta del microfono sulla schiena). Si è però subito rialzato, riprendendo a cantare come se nulla fosse. E facendo tirare ai fan un sospiro di sollievo. È successo a Roma, al Palazzo dello Sport, durante il concerto di lunedì 2 dicembre. Il cantante stava eseguendo La coda del diavolo, singolo realizzato in collaborazione con Elodie. Dopo aver intonato le prime due strofe, saltando su una gamba sola ha perso l'equilibrio. Ed è franato a terra. Nelle ore successive al concerto, sui social sono comparsi numerosi video che immortalano la scivolata: alcuni hanno ripreso la scena da sotto al palco, altri dai più lontani anelli, altri ancora dalla galleria. Un completo mix di frame, che ritraggono la caduta da diverse prospettive. "Non è importante come cadi, ma come ti rialzi", ha scritto su TikTok una fan presente al concerto. Mentre altri hanno descritto la caduta come "la più epica di sempre" o come "la scena più divertente mai vista ad un concerto". Neanche a dirlo, il web si è subito riempito di meme.