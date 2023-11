Elodie in concerto: “La guerra toglie la libertà. Elle la mia libertà"

Il Pop è cultura, il Pop è libertà, il Pop è curare la salute, il Pop è Pazza Musica , il Pop è Elodie . L’artista romana, o meglio la popstar italiana, ha accompagnato il suo popolo in un viaggio lungo oltre un’ora e mezza che è stato sì una festa ma anche un occhio su un mondo nel quale, in certi momenti, Elodie non si ritrova. La differenza sta nel fatto che lei, questo universo claudicante, lo vuole cambiare e per farlo non ci mette solo la voce ma anche la faccia. Nei suoi testi ci sono meta-messaggi profondi, sullo schermo che alle sue spalle raffigura la sua musica appaiono messaggi che stringono il cuore. Due le sue battaglie personali in questo momento più importanti. Ed è giusto e doveroso, visto che di solito nei concerti il sociale sconfina nella demagogia, declinare questi due momenti integralmente, perché qui c’è solo partecipazione. O meglio si chiede partecipazione. Il capitolo uno riguarda i conflitti che stanno devastando il mondo e il loro rapporto con la cultura, con la scolarizzazione: “La guerra toglie la libertà. Oltre 449 milioni di bambini vivono in zone di conflitto. Il genere non può determinare la libertà di una persona, ma 29,9 milioni di ragazze adolescenti vivono nei 10 Paesi con il più alto numero di matrimoni infantili. La cultura rende liberi, ma nel mondo 244 milioni di bambini e giovani non vanno a scuola e 771 milioni di adulti sono analfabeti. Tutti dovrebbero essere liberi di scegliere se vivere e costruirsi un futuro nella propria terra, eppure si stima che nel 2023 ci siano 108,4 milioni di migranti forzati. ELLE. COME LA MIA LIBERTÀ”. Il secondo capitolo parla di salute e del sostegno di Elodie a (RED) : “Ogni settimana, 4000 ragazze adolescenti e giovani donne contraggono l’HIV. Di queste infezioni, quasi l’80 per cento si verificano nell’Africa subsahariana. La missione di (RED) è porre fine a questa ingiustizia e rendere i trattamenti per le malattie prevenibili accessibili a tutti. A oggi (RED) ha generato oltre 750 milioni di dollari per il Fondo Globale, uno dei maggiori finanziatori al mondo della salute globale, aiutando più di 245 milioni di persone”. E se c’è ancora chi dice che il Pop è leggero, beh si faccia una profonda riflessione.

SUPER OSPITE MARCO MENGONI, OMAGGIO A RAFFAELLA CARRA'

Purple in the Sky accende la festa. Si comincia nell’isola costruita al centro del Forum. Si respira tecno-dance per alcuni minuti poi irrompe il combo Guaranà/Nero Bali che la accompagna sul main stage dove il velo che maschera il palco si apre davanti a immagini di pettorali scultorei che accendono l’ansimo e contestualmente si alzano ulteriormente i bpm: una esplosione di batteria fa capire che è il momento di Ok. Respira: Elodie, che nell’arco della serata cambierà quattro look tutti di Atelier Versace, è in cima a una scala, come una dea incaica. Le scale le scende con lo stesso amore raccontato in questa canzone d’amor panico. “Grazie di essere qui stasera non riesco ancora a crederci” sussurra e poi introduce Andromeda: un’altra botta di energia che poi scivola nel romanticismo di Vertigine, accompagnata da immagini psichedeliche e lisergiche. Dopo il senso bello della vertigine arriva, a tinte rosse, American Woman, un brano elegiaco, un ricamo di rythm and blues e gospel: alla faccia di chi dice che Elodie non ha una voce possente. Il look ricorda gli anni Trenta del Novecento, un Charleston contemporaneo che lei affronta con occhiali da star wars e i sandali da schiava. Si siede sulle scale per Pensare Male e sfodera uno dei suoi sorrisi irresistibili che è un po’ la scusa per ritornare da lei anche pensando male! Fari Spenti è filmica con l’alternanza di immagini di lei sul palco e nel video, dove seduce con una canotta bianca e scatena l’adrenalina mentre fa jogging per le vie di Milano. Il forum impazzito, ogni gamba dondola. Red Light è introdotta dal messaggio sulla guerra, sui migranti e sulla scolarizzazione e quando compare la scritta “e ora balla con me” si capisce che la festa in quel momento ha un sapore amaro come “una spina nel fianco”. È la conferma che Elodie è leggera solo per chi non si insinua nei suoi testi perché anche il mondo Glamour tinteggiato di vermiglio è una sfida sociale. Che non è attenuato dal momento pool dance dove dimostra un atletismo pazzesco, tra Euphoria e Ascendente, chiusa in alta quota e con un messaggio di amore universale accompagnato dall’invito a sostenere (RED) e le sue campagne. E’ il momento di un look bianco per Mai Più, attimi sfavillanti e quel velo rosso che oggi ha un valore ancora più speciale. L’istinto naturale di Tribale fa alzare anche gli irriducibili della comodità…il tribale di Elodie non è né un vocabolo né un ballo, è uno stato dell’anima. Sul finale si congiunge idealmente ad A Far l'Amore Comincia Tu: è l'omaggio di Elodie a Raffaella Carrà, è un commovente Ciao Raffa. Due è di nuovo sul cubo ma questa da sola, senza il suo meraviglioso corpo di ballo, e le lacrime non sono né mie né tue ma dell’intero Forum. Il finale è introdotto da una sopresa: appare sul palco, al fianco di Elodie, Marco Mengoni: insieme fanno Pazza Musica e No Stress. La festa termina con Margarita e Bagno a Mezzanotte. E sono certo che, tornati a casa, molti se li saranno regalati entrambi. Siamo tutti…ascendente Elodie!