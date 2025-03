Ed Sheeran, anteprima live in centro a New Orleans per il brano Azizam

Il cantautore britannico ha incantato la principale città della Louisiana, negli Stati Uniti, con un’esibizione a sorpresa nel cuore di quella che è considerata la patria del blues. È accaduto 15 marzo 2025, quando i fan dell’artista inglese che erano presenti nel pittoresco French Quarter hanno vissuto un momento indimenticabile non appena il loro beniamino ha deciso di esibirsi a sorpresa per le strade



Ed Sheeran ha scelto di presentare in anteprima assoluta la sua nuova canzone Azizam in versione live per le strade di New Orleans.

Il cantautore britannico ha letteralmente incantato la principale città della Louisiana, negli Stati Uniti, con un’esibizione a sorpresa nel cuore di quella che è considerata la patria del blues. È accaduto 15 marzo 2025, quando i fan dell’artista inglese che erano presenti nel pittoresco French Quarter hanno vissuto un momento indimenticabile: il loro beniamino ha deciso di esibirsi a sorpresa per le strade del centro di New Orleans.

Ed Sheeran, noto per il suo talento nel creare atmosfere intime anche nei contesti più inaspettati, ha scelto questa cornice storica per presentare in anteprima mondiale Azizam, il suo nuovo brano inedito, che sarà ufficialmente rilasciato nelle prossime settimane.

Potete guardare il video dell'esibizione di Ed Sheeran per le strade di New Orleans nella clip che trovate in fondo a questo articolo, condivisa nelle scorse ore dall'account ufficiale di Instagram del cantautore britannico.

La collaborazione con The Soul Rebels

L’evento, non annunciato in precedenza, ha rapidamente attirato una folla di appassionati e curiosi, trasformando una semplice strada in un vero e proprio palco improvvisato. A rendere ancora più speciale la performance è stata la collaborazione con The Soul Rebels, celebre brass band di New Orleans, che ha accompagnato Sheeran con il suono avvolgente degli ottoni, conferendo alla canzone un'energia unica e inaspettata. Approfondimento Ed Sheeran e Chris Martin cantano insieme "Viva La Vida". VIDEO

Un debutto esclusivo che lascia il segno L’atmosfera vibrante del quartiere francese si è arricchita ulteriormente quando, poco dopo le 11 del mattino, un SUV nero si è fermato sul ciglio della strada e dalla vettura è sceso proprio Sheeran, con il suo inconfondibile stile semplice e diretto. Senza fronzoli, l’artista ha preso un amplificatore portatile e un microfono, annunciando ai presenti la sua intenzione di eseguire un brano completamente nuovo.

"Faremo una canzone qui – stiamo registrando qualche contenuto – e poi proseguiremo con una parata musicale per le strade, suonando altri pezzi lungo il tragitto. Se volete seguirci, siete i benvenuti!", ha dichiarato Sheeran, come riportato dal sito web di Nola, ripreso dai vari media americani e poi internazionali. Con queste parole, l’artista ha dato il via a un evento destinato a entrare nella memoria dei fan. L’interpretazione live di Azizam è stata accolta con entusiasmo, rendendo i presenti testimoni di un momento unico: il primo ascolto pubblico di una canzone che sarà presto disponibile sulle piattaforme digitali. Approfondimento Ed Sheeran, all'asta una chitarra autografata dal cantautore

La magia delle esibizioni improvvisate Ed Sheeran non è nuovo a sorprese di questo genere. La sua carriera è costellata di momenti in cui ha scelto di avvicinarsi al pubblico attraverso performance spontanee e intime, creando un legame autentico con i suoi fan. "Ho una nuova canzone in uscita tra un paio di settimane, nessuno l’ha mai sentita prima. La suoneremo ora per la prima volta dal vivo e poi, lungo il percorso, eseguiremo altri brani che conoscete. Infine, la riproporrò di nuovo", ha spiegato l’artista ai presenti in centro a New Orleans.

Dopo la performance, Sheeran ha condiviso sui social un video dell’evento (che trovate in fondo a questo articolo), mostrando il momento in cui trasportava il suo amplificatore attraverso le strade della patria del blues della Louisiana, seguito da una folla in continua crescita. "Oggi ho suonato un po' di nuova musica per le strade di New Orleans con @thesoulrebels. Grazie a tutti coloro che si sono uniti a noi!", ha scritto su Instagram. Approfondimento Ed Sheeran, duetto con Chris Hemsworth alla batteria a Bucarest. VIDEO

Dagli Usa all’India, boom delle apparizioni a sorpresa Questa esibizione a New Orleans non è stata un caso isolato. Negli ultimi mesi, Ed Sheeran ha più volte deciso di sorprendere il suo pubblico con spettacoli improvvisati in giro per il mondo. Solo pochi giorni prima, l’artista aveva fatto parlare di sé con una performance inaspettata a Nashville, esibendosi nel leggendario Tootsie’s Bar. In quell’occasione, oltre a proporre alcuni dei suoi più grandi successi, aveva sorpreso tutti con una personale interpretazione di …Baby One More Time di Britney Spears, dimostrando ancora una volta la sua versatilità artistica e la capacità di coinvolgere il pubblico con scelte imprevedibili. Lo scorso febbraio, invece, Sheeran aveva tentato un'esibizione spontanea a Bangalore, in India. Tuttavia, l’evento aveva attirato così tante persone da spingere le autorità locali a interromperlo per motivi di sicurezza, nonostante fosse stato precedentemente approvato. L’artista ha poi rassicurato i fan, spiegando che il suo intento era semplicemente quello di regalare un’esperienza speciale e che l’interruzione era stata gestita senza alcuna polemica. Approfondimento Ed Sheeran annuncia un concerto a Roma nel 2025

La canzone Azizam e l’attesa per un nuovo album L’anteprima del brano intitolato Azizam ha acceso la curiosità dei fan e alimentato le speculazioni su un nuovo progetto discografico. Sebbene Sheeran non abbia ancora rivelato dettagli ufficiali, si ipotizza che il brano possa essere uno dei singoli principali di Play, il suo prossimo album, di cui si parla ormai da tempo. Nel frattempo, il cantautore continua a sperimentare nuove strategie per promuovere la sua musica, scegliendo modalità di presentazione fuori dagli schemi, capaci di generare sorpresa e partecipazione. La strategia sembra funzionare: ogni sua apparizione diventa rapidamente virale, suscitando grande attesa per le sue prossime mosse. Approfondimento Ed Sheeran ha suonato per i bambini dell'ospedale di Boston

La carriera di Sheeran, tra successi e riconoscimenti Ed Sheeran è da anni una presenza costante nelle classifiche internazionali e un punto di riferimento nel panorama musicale globale. Il suo ultimo album, Autumn Variations, pubblicato nel 2023, ha ottenuto un grande successo, conquistando un posto nella prestigiosa classifica Billboard 200. Con una carriera costellata di hit planetarie, tra cui Shape of You – che ha dominato la Billboard Hot 100 per 12 settimane consecutive – Thinking Out Loud, Perfect, Bad Habits e Shivers, Sheeran ha accumulato numerosi riconoscimenti, tra cui diversi Billboard Music Awards. Tra i più prestigiosi, figurano Top Artist nel 2018, Top Touring Artist nel 2019 e Top Billboard Global (Excl. U.S.) Artist nel 2022. Approfondimento Ed Sheeran, è uscito il nuovo album Autumn Variations

Uno degli artisti più influenti della sua generazione A livello commerciale, i suoi numeri parlano chiaro: oltre 150 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 119 milioni di unità certificate RIAA negli Stati Uniti, confermando il suo status di uno degli artisti più influenti della sua generazione. Con il debutto di Azizam e il possibile arrivo di un nuovo album, Ed Sheeran continua a dimostrare la sua capacità di rinnovarsi, mantenendo un legame autentico con il pubblico. E se le sue recenti esibizioni improvvisate sono un indizio, i fan possono aspettarsi ancora molte sorprese nei prossimi mesi.

Di seguito potete guardare il video dell'esibizione di Ed Sheeran con il nuovo brano Azizam per le strade di New Orleans.