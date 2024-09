Ed Sheeran, all'asta una chitarra autografata dal cantautore

DAMIANO CAVADI, "IMPRESE IMPOSSIBILI" DA SHAKIRA A PAPA FRANCESCO

Il merito è del content creator romano Damiano Cavadi, il “mago delle imprese impossibili” in grado di avvicinare celebrità di fama mondiale e di ricevere autografi sugli oggetti più disparati, che lo scorso giugno aveva raggiunto Ed Sheeran nel backstage del concerto a Lucca. L’artista aveva infatti accettato di firmare la chitarra in vista dell'asta per beneficenza. Non è la prima volta che Cavadi riesce in una simile iniziativa. In passato aveva ottenuto l’autografo di Shakira sulla portiera di auto, la firma di Dustin Hoffman su un uncino e la racchetta di Jannik Sinner. Ancora, in un video andato virale con oltre tre milioni e mezzo di visualizzazioni, Lionel Messi gli aveva autografato una maglietta dal finestrino di un’auto, mentre Papa Francesco gli aveva donato una papalina in Piazza San Pietro.