La carriera cinematografica di Dustin Hoffman comincia nel 1967. E che inizio... il giovane attore si impone infatti all'attenzione internazionale con il ruolo da protagonista ne Il laureato, in cui è un ragazzo che, terminato il college, si ritrova invischiato in un triangolo amoroso con una donna più anziana e con sua figlia. Per Dustin è subito candidatura agli Oscar come Miglior attore protagonista ©United Artists





Il laureato, 50 anni dopo