Luck, la trama della serie tv con Dustin Hoffman

Il 25 maggio arriva su Sky Atlantic lo show HBO del 2011 ambientato nel mondo delle corse di cavalli, con protagonista l’attore premio Oscar e un altro grandissimo interprete come Nick Nolte (anche on demand e in streaming su NOW)

Tenetevi pronti ai blocchi di partenza, perché il 25 maggio alle 21.15 arriva su Sky Atlantic Luck , serie tv targata HBO del 2011 con protagonista un vero e proprio colosso del grande schermo come l’attore premio Oscar Dustin Hoffman ( FOTO ). L’episodio pilota dello show, creato da David Milch, vede invece alla regia un’altra leggenda come Michael Mann, il cineasta dietro cult come L’ultimo dei mohicani e Heat – La sfida.

Nel mentre, quattro appassionati di corse, Jerry, Marcus, Renzo e Lonnie, uniscono le loro forze economiche per piazzare una pesante somma su un altro cavallo da corsa chiamato Mon Gateau. In tutto questo, fra scommettitori poco avveduti, fantini più e meno esperti, doppi giochi e intrighi, la faccenda si complica… senza che per questo Ace perda di vista il suo vero obiettivo.

Una volta tornato alla sua vita di tutti i giorni si rimette subito in attività, con il suo braccio destro Gus intento a operare come acquirente di facciata in un investimento riguardante un promettente cavallo da corsa, Pint of Plain.

Ace, un uomo brillante sulla sessantina, con la passione per il gioco d’azzardo, è appena stato rilasciato dopo tre anni di carcere e medita vendetta contro i suoi ex soci, a causa dei quali è stato incarcerato.

Luck, il cast della serie tv

approfondimento

I migliori film di Dustin Hoffman

Il cast di Luck è ovviamente incentrato sulla sua punta di diamante, ma anche gli altri interpreti della serie tv possono vantare curriculum invidiabili: ecco gli attori principali dello show HBO.

Dustin Hoffman è Chester “Ace” Bernstein

Come detto, il ruolo di Ace è stato affidato a un veterano come Hoffman, che ha all’attivo una serie invidiabile di film di successo come Il laureato e Tootsie e a fronte di sette candidature agli Academy si è aggiudicato due premi Oscar come Miglior attore protagonista (per Kramer contro Kramer e Rain Man – L’uomo della pioggia). A questi si aggiungono ben sei Golden Globe.

Dennis Farina è Gus Dimitriou

Gus, il fedele braccio destro operativo di Ace, è interpretato dall’esperto Dennis Farina, purtroppo scomparso nel 2013. Pur non diventando mai un divo di prim’ordine, ha preso parte a pellicole rilevanti come Manhunter – Frammenti di un omicidio, Prima di mezzanotte, Salvate il soldato Ryan e Snatch – Lo strappo.

John Ortiz è Turo Escalante

La parte dell’infido allenatore di Pint of Plain è affidato a John Ortiz, attore di cinema, teatro e tv che ha debuttato in Carlito’s Way di Brian de Palma e ha lavorato a più riprese con Michael Mann, che lo ha voluto in Miami Vice e Nemico Pubblico.

Richard Kind è Joey Rathburn

Joey, uno dei quattro appassionati di ippica coinvolto nella grande scommessa, è anche amante del gioco d’azzardo, pur non essendo un asso come Ace. A interpretarlo è Richard Kind, volto noto della tv a stelle e strisce (lo abbiamo visto, fra le altre cose, in Spin City e Curb Your Enthusiasm) e doppiatore abituale dei film Pixar.

Nick Nolte è Walter Smith

L’altro grande divo nel cast di Luck è senza dubbio Nick Nolte, qui nei panni dell’appassionato di corse e proprietario di cavalli Walter Smith. Noto soprattutto per i suoi ruoli da duro, Nolte ha però avuto modo a più riprese di dimostrare le proprie doti recitative. Nella sua carriera ha vinto un Golden Globe ed è stato candidato tre volte agli Oscar.

Gary Stevens è Ronnie Jenkins

A interpretare l’esperto fantino Ronnie in Luck è stato chiamato… un vero esperto fantino come Gary Stevens, vincitore di numerosissimi premi, ritiratosi solo nel 2018 dopo quasi quarant’anni di carriera.

Kerry Condon è Rosie Shanahan

La determinata ma meno esperta fantina Rosie ha il volto di Kerry Condon, attrice irlandese che presta la voce a F.R.I.D.A.Y. nei film del Marvel Cinematic Universe e che compare nella serie tv Better Call Saul.

Jill Hennessy è Jo Carter

Il ruolo di Jo Carter è affidato a una vera eroina del piccolo schermo, nota agli appassionati di serialità televisiva soprattutto per il ruolo di protagonista in Crossing Jordan.