One Piece, l’action game ispirato alla serie arriva in Italia

Approda nel nostro Paese un viaggio interattivo dentro l’universo dei pirati di Eiichirō Oda, dopo aver incantato il pubblico francese. L’amata saga giapponese esce dagli schermi e prende forma attraverso un’esperienza itinerante che promette di far vivere in prima persona le atmosfere epiche della celebre ciurma di Cappello di Paglia



L’action game itinerante ispirato alla serie tv di Netflix One Piece arriva in Italia.



Si tratta di un viaggio interattivo dentro l’universo dei pirati di Eiichirō Oda che, dopo aver incantato il pubblico francese, arriva da noi grazie a un progetto innovativo che unisce azione, coinvolgimento diretto e ambientazioni immersive. L’amata saga giapponese esce dagli schermi e prende forma attraverso un’esperienza itinerante che promette di far vivere in prima persona le atmosfere epiche della celebre ciurma di Cappello di Paglia.

Sarà un viaggio a tappe lungo la penisola, grazie a un progetto che nasce dalla collaborazione tra Toei Animation Europe e The Kom. Quest’ultima ha ottenuto i diritti esclusivi per portare l’iniziativa nel nostro Paese. Il percorso del tour ha preso avvio il 3 maggio 2025 e, nei mesi successivi, toccherà alcuni dei principali centri commerciali italiani appartenenti al circuito Klepierre. Le città selezionate coprono un ampio spettro del territorio nazionale, da Torino a Venezia, da Bologna a Roma, includendo anche Monza, Caserta e Lonato. Ogni tappa prevede nove giorni di attività continuative che trasformeranno gli spazi delle gallerie in veri e propri set tematici ispirati alla leggendaria avventura piratesca. In fondo a questo articolo, nell’ultimo paragrafo, troverete nel dettaglio le tappe italiane dell’action game di One Piece.

Un'avventura per tutte le età L'evento è stato ideato per attrarre visitatori di ogni fascia d'età, ponendo l'accento sull'universalità del messaggio e del fascino di One Piece. Grandi e piccoli potranno cimentarsi in prove avvincenti, giochi a tema e percorsi interattivi che richiamano le ambientazioni e i momenti iconici della serie. Le installazioni sono pensate per ricreare l'emozione delle isole visitate da Rufy e compagni, facendo sentire ogni partecipante parte integrante del racconto. Il progetto punta a stimolare la fantasia e l'energia dei visitatori attraverso esperienze che uniscono azione, narrazione e immaginazione.

L'anime prende forma nel quotidiano Per ciascuna delle sette tappe previste in Italia, le aree commerciali ospiteranno per oltre una settimana un programma articolato che include attività ludiche, incontri con i protagonisti dell'universo One Piece, giochi di ruolo e la possibilità di ottenere oggetti da collezione creati appositamente per l'occasione. Alcuni dei principali marchi legati al brand, tra cui Bandai Namco, Cicaboom e LNS Trade, prenderanno parte al tour con stand personalizzati, nuovi prodotti e momenti di intrattenimento esclusivo. Il tutto contribuirà a rafforzare il senso di comunità tra i fan, offrendo anche ai neofiti una porta d'ingresso coinvolgente nel mondo immaginato da Oda.

La cultura pop giapponese tra le corsie dello shopping L'inserimento di un evento così strutturato all'interno di centri commerciali riflette il desiderio di rendere l'universo One Piece sempre più vicino alla vita quotidiana. Non si tratta solo di intrattenimento, ma di un progetto culturale che porta la narrazione anime al centro dello spazio pubblico, rendendola tangibile, condivisibile e accessibile. In un contesto dove l'esperienza è al centro dell'incontro tra brand e pubblico, questo tour rappresenta un modello dinamico di promozione e valorizzazione di contenuti narrativi.

Una saga che continua a crescere Il franchise di One Piece, già consolidato come uno dei più visti e apprezzati al mondo, continua a espandersi, abbracciando nuovi linguaggi e format. L'iniziativa italiana si inserisce all'interno di una strategia internazionale che mira a moltiplicare le occasioni di interazione con il pubblico, valorizzando la dimensione comunitaria della fruizione. Il tour rappresenta così non solo un evento di intrattenimento, ma anche un'occasione di celebrazione collettiva per tutti coloro che, nel corso degli anni, hanno seguito le avventure della ciurma più famosa dell'animazione giapponese.