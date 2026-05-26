Nel corso degli anni Elettra Lamborghini ha conquistato le classifiche con numerosi singoli, tra i quali Pem Pem e Pistolero. Il 12 giugno la cantante darà il via al suo nuovo tour. Annunciati dieci appuntamenti

Elettra Lamborghini ha pubblicato il videoclip del brano Bam Bam Bambina. Dopo il ritorno in gara con Voilà sul palco del Festival di Sanremo, la cantante ha deciso di far ballare il pubblico con il suo nuovo singolo estivo. Annunciata anche una tournée in partenza il 12 giugno.

elettra lamborghini, il videoclip di bam bam bambina

A pochi giorni dalla sua uscita, Bam Bam Bambina ha già ottenuto grande successo divenendo uno dei brani candidati ad accompagnare il pubblico lungo tutta l’estate. L’artista ha spiegato il significato della canzone: “Il brano è un inno alla libertà di essere come si vuole: è il ritratto di una ragazza imperfetta, imprevedibile ma anche indipendente. Le viene detto che si comporta da ‘bambina’ perché è un po' ribelle e difficile da gestire. Dall’altra è sottoposta anche al giudizio esterno di come la vorrebbero gli altri”.

Nel videoclip del brano Elettra Lamborghini interpreta più ruoli: da una manager in carriera a una donna impegnata a stirare. L’artista ha aggiunto: “Ma una donna può essere tante cose in un solo corpo, può contenere tante moltitudini, sfaccettature e versioni di sé. Mi ci rivedo un po' nel testo perché io mi sento davvero multi-tasking”.

A sei anni dalla sua prima partecipazione con Musica (e il resto scompare), a febbraio Elettra Lamborghini è tornata in gara al Festival di Sanremo con Voilà raccontando: “Questo è un brano che sento veramente mio. Il mio desiderio è portare spensieratezza e far ballare tutti in questi tempi bui”. Esibizione con Aserejé insieme alle Las Ketchup nella serata delle cover.