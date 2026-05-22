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Elettra Lamborghini, è uscito il nuovo singolo Bam Bam Bambina

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Elettra Lamborghini ha annunciato la nuova tournée in partenza il 12 giugno. Tra i suoi successi ricordiamo Pem Pem, Mala, Pistolero, Fanfare con Guè e Caramello con Rocco Hunt e Lola Índigo

Elettra Lamborghini è pronta per accompagnare il pubblico lungo tutta la stagione più attesa dell’anno. La cantante (FOTO) ha appena lanciato il nuovo tormentone estivo Bam Bam Bambina. Annunciato anche il tour in partenza il 12 giugno. Previsti appuntamenti in numerose città italiane.

elettra Lamborghini, è uscito il singolo Bam Bam Bambina

Dopo aver condotto, in coppia con Gabriele Corsi, la telecronaca italiana della 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest, Elettra Lamborghini ha lanciato il nuovo singolo Bam Bam Bambina. Il brano ha immediatamente conquistato il pubblico candidandosi a tormentone dell’estate 2026. La canzone è un invito a volersi bene accettandosi completamente.

 

L’artista ha spiegato il significato del brano: “Il brano è un inno alla libertà di essere come si vuole: è il ritratto di una ragazza imperfetta, imprevedibile ma anche indipendente. Le viene detto che si comporta da ‘bambina’ perché è un po' ribelle e difficile da gestire. Dall’altra è sottoposta anche al giudizio esterno di come la vorrebbero gli altri. Ma una donna può essere tante cose in un solo corpo, può contenere tante moltitudini, sfaccettature e versioni di sé. Mi ci rivedo un po' nel testo perché io mi sento davvero multi-tasking”. Ecco il testo di Bam Bam Bambina di Elettra Lamborghini:

 

Elettra

Elettra Lamborghini

 

Tutta sola in una notte di riviera

Senza scarpe, dentro al mio vestito blu

Ballando sotto questa luna Chanel

Sai com'è, sai com'è, sai com'è

 

Che devi essere bella, tipo Cleopatra

Sobria, anche ubriaca

Sexy e laureata, santa

Però, vabbè, è già too much essere me

Sai com'è, sai com'è, sai com'è

 

In una vetrina guardo la mia ombra da Llorona

Sono io quella che poi non si perdona

E gli dico a bassa voce: "Tu ancora”

 

Sei una bam', sei una bam', sei una bam'

Sei una bam-bambina, ah, cattiva

Veleno e margarita, ah, che vida

Nemmeno come amica, ma ti sì figa

Che tanto tu sei una bam', sei una bam', sei una bam'

Sei una ba-bambi-bi-na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na, na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na

Bam', bam', bambina

 

E ci mancavi tu, habanero e liquirizia

Come se nella mia testa non fossimo abbastanza

Che grand'hotel

Mi amor, qui siamo già in tre

Sai com'è, sai com'è, sai com'è

 

Che dovrei essere bella, tipo Cleopatra

Mamma, maleducata

Sexy e laureata, santa

Non fa per me

È già too much essere me

 

Sei una bam', sei una bam', sei una bam'

Sei una bam-bambina, ah, cattiva

Veleno e margarita, ah, che vida

Nemmeno come amica, ma ti sì figa

Che tanto tu sei una bam', sei una bam', sei una bam'

Sei una ba-bambi-bi-na-na-na-na

Na-na-na, na-na-na

Na-na-na, na-na-na

Na-na-na, na-na-na

Na-na bam', bam', bambina

 

In una vetrina guardo la mia ombra da Llorona

Sono io quella che poi non si perdona

E mi dico a bassa voce: "Tu ancora”

Bambina

Bambina

Bambina

Cattiva

 

Na-na-na-na-na-na

Na-na-na.na-na-na

Na-na-na

Nna-na-na-na-na bam', bam', bambina

Approfondimento

Elettra Lamborghini pubblica un’anteprima del singolo Bam Bam Bambina

A febbraio Elettra Lamborghini ha presentato il brano Voilà in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Nel corso degli anni la cantante ha conquistato le classifiche con numerosi brani, ricordiamo Pem Pem, Mala, Pistolero e Mani in alto. Spazio anche alle collaborazioni, tra le quali Fanfare con Guè, La isla con Giusy Ferreri e Caramello con Rocco Hunt e Lola Índigo. Parallelamente all’uscita del singolo Bam Bam Bambina, Elettra Lamborghini ha annunciato la sua nuova tournée in programma nei mesi estivi. Questo il calendario completo degli spettacoli:

  • 12 giugno, CC Cremonadue - Gadesco-Pieve Demona (CR)
  • 20 giugno, Piazza IV Novembre - San Nicandro Garganico (FG)
  • 09 luglio, Outlet - Barberino di Mugello (FI)
  • 11 luglio, Rosaland - Rosolina Mare (RO)
  • 18 luglio, Piazza Pasquale Cocco - Sedilo (OR)
  • 01 agosto, Piazza Gepy Faranda - Rocca di Capri Leone (ME)
  • 06 agosto, Piazza IV Novembre - Montemiletto (AV)
  • 08 agosto, Piazza Trugadi - Rellantone di Laureana (RC)
  • 09 agosto, Piazza San Giovanni - Bivona (AG)
  • 30 agosto, Piazza Giubileo - Budoni (OT)

Approfondimento

Sanremo 2026, Elettra Lamborghini con Voilà. Testo e recensione
FOTOGALLERY

©Ansa

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Approfondimenti

Chi è Elettra Lamborghini, a Sanremo 2026 con Voilà

La cantante, classe 1994, torna a Sanremo dopo l'esordio nel 2020 con Musica. 'Mi auguro che sarà un successo, ha le carte in regola per diventarlo', ha detto, a proposito del brano che porterà

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