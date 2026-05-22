Elettra Lamborghini, è uscito il nuovo singolo Bam Bam Bambina

Elettra Lamborghini ha annunciato la nuova tournée in partenza il 12 giugno. Tra i suoi successi ricordiamo Pem Pem, Mala, Pistolero, Fanfare con Guè e Caramello con Rocco Hunt e Lola Índigo
Elettra Lamborghini è pronta per accompagnare il pubblico lungo tutta la stagione più attesa dell’anno. La cantante (FOTO) ha appena lanciato il nuovo tormentone estivo Bam Bam Bambina. Annunciato anche il tour in partenza il 12 giugno. Previsti appuntamenti in numerose città italiane.
elettra Lamborghini, è uscito il singolo Bam Bam Bambina
Dopo aver condotto, in coppia con Gabriele Corsi, la telecronaca italiana della 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest, Elettra Lamborghini ha lanciato il nuovo singolo Bam Bam Bambina. Il brano ha immediatamente conquistato il pubblico candidandosi a tormentone dell’estate 2026. La canzone è un invito a volersi bene accettandosi completamente.
L’artista ha spiegato il significato del brano: “Il brano è un inno alla libertà di essere come si vuole: è il ritratto di una ragazza imperfetta, imprevedibile ma anche indipendente. Le viene detto che si comporta da ‘bambina’ perché è un po' ribelle e difficile da gestire. Dall’altra è sottoposta anche al giudizio esterno di come la vorrebbero gli altri. Ma una donna può essere tante cose in un solo corpo, può contenere tante moltitudini, sfaccettature e versioni di sé. Mi ci rivedo un po' nel testo perché io mi sento davvero multi-tasking”. Ecco il testo di Bam Bam Bambina di Elettra Lamborghini:
Elettra
Elettra Lamborghini
Tutta sola in una notte di riviera
Senza scarpe, dentro al mio vestito blu
Ballando sotto questa luna Chanel
Sai com'è, sai com'è, sai com'è
Che devi essere bella, tipo Cleopatra
Sobria, anche ubriaca
Sexy e laureata, santa
Però, vabbè, è già too much essere me
Sai com'è, sai com'è, sai com'è
In una vetrina guardo la mia ombra da Llorona
Sono io quella che poi non si perdona
E gli dico a bassa voce: "Tu ancora”
Sei una bam', sei una bam', sei una bam'
Sei una bam-bambina, ah, cattiva
Veleno e margarita, ah, che vida
Nemmeno come amica, ma ti sì figa
Che tanto tu sei una bam', sei una bam', sei una bam'
Sei una ba-bambi-bi-na-na-na-na-na-na-na
Na-na-na, na-na-na-na-na-na
Na-na-na-na-na
Bam', bam', bambina
E ci mancavi tu, habanero e liquirizia
Come se nella mia testa non fossimo abbastanza
Che grand'hotel
Mi amor, qui siamo già in tre
Sai com'è, sai com'è, sai com'è
Che dovrei essere bella, tipo Cleopatra
Mamma, maleducata
Sexy e laureata, santa
Non fa per me
È già too much essere me
Sei una bam', sei una bam', sei una bam'
Sei una bam-bambina, ah, cattiva
Veleno e margarita, ah, che vida
Nemmeno come amica, ma ti sì figa
Che tanto tu sei una bam', sei una bam', sei una bam'
Sei una ba-bambi-bi-na-na-na-na
Na-na-na, na-na-na
Na-na-na, na-na-na
Na-na-na, na-na-na
Na-na bam', bam', bambina
In una vetrina guardo la mia ombra da Llorona
Sono io quella che poi non si perdona
E mi dico a bassa voce: "Tu ancora”
Bambina
Bambina
Bambina
Cattiva
Na-na-na-na-na-na
Na-na-na.na-na-na
Na-na-na
Nna-na-na-na-na bam', bam', bambina
Approfondimento
Elettra Lamborghini pubblica un’anteprima del singolo Bam Bam Bambina
A febbraio Elettra Lamborghini ha presentato il brano Voilà in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Nel corso degli anni la cantante ha conquistato le classifiche con numerosi brani, ricordiamo Pem Pem, Mala, Pistolero e Mani in alto. Spazio anche alle collaborazioni, tra le quali Fanfare con Guè, La isla con Giusy Ferreri e Caramello con Rocco Hunt e Lola Índigo. Parallelamente all’uscita del singolo Bam Bam Bambina, Elettra Lamborghini ha annunciato la sua nuova tournée in programma nei mesi estivi. Questo il calendario completo degli spettacoli:
- 12 giugno, CC Cremonadue - Gadesco-Pieve Demona (CR)
- 20 giugno, Piazza IV Novembre - San Nicandro Garganico (FG)
- 09 luglio, Outlet - Barberino di Mugello (FI)
- 11 luglio, Rosaland - Rosolina Mare (RO)
- 18 luglio, Piazza Pasquale Cocco - Sedilo (OR)
- 01 agosto, Piazza Gepy Faranda - Rocca di Capri Leone (ME)
- 06 agosto, Piazza IV Novembre - Montemiletto (AV)
- 08 agosto, Piazza Trugadi - Rellantone di Laureana (RC)
- 09 agosto, Piazza San Giovanni - Bivona (AG)
- 30 agosto, Piazza Giubileo - Budoni (OT)
Approfondimento
Sanremo 2026, Elettra Lamborghini con Voilà. Testo e recensione
©Ansa
Chi è Elettra Lamborghini, a Sanremo 2026 con Voilà
La cantante, classe 1994, torna a Sanremo dopo l'esordio nel 2020 con Musica. 'Mi auguro che sarà un successo, ha le carte in regola per diventarlo', ha detto, a proposito del brano che porterà