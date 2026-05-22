LA CARRIERA TRA PASSERELLE, TV, CINEMA E MUSICA

Nata il 22 maggio 1970 nel quartiere di Streatham, a Londra, la top model Naomi Campbell, soprannominata “La Venere Nera”, è figlia di Valerie Morris, una ballerina di origini giamaicane, e non ha mai incontrato il padre. In seguito, ha acquisito il cognome dal secondo marito della madre. Dopo aver frequentato la The Barbara Speake Stage School, all’età di 10 anni è stata ammessa all’accademia di arte drammatica Italia Conti Academy of Theatre Arts, dove ha studiato Danza classica. Ha iniziato a lavorare come modella all’età di 15 anni, quando è stata scoperta dalla model scout Beth Boldt a Covent Garden, mentre passeggiava in uniforme scolastica con le amiche. Nel 1986, prima ancora di compiere 16 anni, è appasa sulla copertina della rivista Elle e, nello stesso anno, ha posato per il fotografo Terence Donovan per il Calendario Pirelli. Nel 1988 è stata la prima donna nera sulla copertina di Vogue e di Time Magazine. È stata testimonial nelle campagne pubblicitarie di case di moda come Fendi, Prada, Valentino, Versace, Roberto Cavalli, Yves Saint Laurent, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Chloé, Burberry e Ralph Lauren, e ha sfilato anche per Givenchy, Chanel, Christian Dior, Hermès, Jean-Paul Gaultier, Blumarine, Marc Jacobs, Vivienne Westwood, Oscar de la Renta e molte altre. Ha inoltre posato senza veli per la rivista Playboy e ha partecipato sia al libro fotografico Sex di Madonna, sia alle annuali sfilate di Victoria’s Secret. Nel 2017 è tornata eccezionalmente in passerella alla Settimana della Moda di Milano per rendere omaggio allo stilista Gianni Versace nel ventennale della sua scomparsa, insieme alle colleghe Carla Bruni, Claudia Schiffer, Cindy Crawford ed Helena Christensen. Nel 2024 è poi apparsa nuovamente sul Calendario Pirelli, intitolato Timeless e realizzato dal fotografo ghanese Prince Gyasi. Naomi Campbell ha anche recitato in televisione e nel cinema. In tv è apparsa, tra gli altri, in alcuni episodi delle serie tv I Robinson e Willy, il principe di Bel-Air con Will Smith e nella quinta stagione della serie horror antologica American Horror Story al fianco di Lady Gaga. Nel 1991 ha invece debuttato nel cinema nel film Cool As Ice e, tra le varie esperienze, annovera anche la pellicola Girl 6 – Sesso in linea (1996) di Spike Lee. Nel mondo della musica, invece, ha partecipato a videoclip di Bob Marley, Michael Jackson, Madonna, Notorious B.I.G., George Michael, Puff Daddy e Miley Cyrus. Inoltre, ha debuttato come cantante nel 1992. Sul fronte personale, ha avuto una relazione con l’imprenditore italiano Flavio Briatore. Nel 2021 e nel 2023 ha avuto tramite gestazione per altri due figli, nati rispettivamente quando lei aveva 51 e 53 anni. Nel corso della sua vita, ha anche affrontato una dipendenza da cocaina e alcol.