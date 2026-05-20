Arriva su Sky The Michael Jackson Story, la docuserie definitiva dedicata a una delle icone più grandi e controverse della musica mondiale. In quattro episodi, la serie ripercorre vita, carriera, successi e ombre del Re del Pop, con materiali d’archivio rari e interviste esclusive. In prima visione su Sky Documentaries, Sky Cinema Stories e in streaming su NOW

The Michael Jackson Story – La docuserie definitiva su una delle più grandi icone della musica arriva in prima visione mercoledì 27 maggio e mercoledì 3 giugno, alle 21:15 su Sky Documentaries e alle 23:20 su Sky Cinema Stories, in streaming su NOW e disponibile On Demand. Prodotta dalla premiata 72 Films, società del gruppo Fremantle, The Michael Jackson Story si presenta come il racconto più completo e approfondito dedicato a una delle figure più significative e controverse della cultura pop mondiale. La docuserie in quattro episodi sarà proposta con i primi due capitoli il 27 maggio e si concluderà con la seconda metà il 3 giugno.



Un ritratto oltre il mito

Frutto di un’accurata ricerca, la nuova serie esplora la vita e la carriera di Michael Jackson, artista rivoluzionario e genio musicale, offrendo uno sguardo che va oltre la sua produzione artistica. Il racconto attraversa l’ascesa, le controversie e l’eredità duratura di una figura la cui vita privata rimane ancora oggi avvolta da interrogativi e contraddizioni.

Materiali inediti e testimonianze esclusive

Grazie all’accesso a materiali d’archivio rari e intimi, oltre a interviste esclusive e rivelatorie con persone che gli sono state particolarmente vicine, la serie offre una prospettiva unica e privilegiata. Tra i contributi figurano quelli della sorella La Toya Jackson, della cantante Dionne Warwick, del manager Dieter Wiesner, della guardia del corpo Bill Whitfield, dell’avvocato di famiglia Brian Oxman e del procuratore Ron Zonen.

Dagli esordi alle controversie

Il racconto ripercorre l’intero arco della vita di Jackson: dagli esordi precoci nella America degli anni Sessanta, segnata dalla segregazione razziale, fino al successo globale che lo consacrò come una delle più grandi icone pop di tutti i tempi. Accanto alle storie dietro brani iconici, videoclip innovativi e performance live memorabili, la serie affronta anche gli aspetti più controversi della sua vita privata.

Tra questi trovano spazio le accuse di abusi su minori che hanno segnato gli ultimi anni della sua carriera e che l’artista ha sempre respinto. La serie analizza inoltre l’impatto economico e culturale della sua eredità, esaminando come il patrimonio artistico di Michael Jackson continui a generare miliardi di dollari e a influenzare il panorama culturale contemporaneo.

Un’opera definitiva

The Michael Jackson Story si configura così come un’opera definitiva, capace di offrire uno sguardo equilibrato e approfondito su una figura che continua a suscitare fascino, dibattito e riflessione a livello globale.

Dove e quando vederlo

The Michael Jackson Story sarà in prima visione mercoledì 27 maggio e mercoledì 3 giugno alle 21:15 su Sky Documentaries, alle 23:20 su Sky Cinema Stories, in streaming su NOW e disponibile On Demand.