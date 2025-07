Miley Cyrus, il video del nuovo singolo con Naomi Campbell

La canzone è contenuta nel visual album Something Beautiful, distribuito a fine maggio. Il progetto discografico è stato anticipato dal singolo End of the World

Miley Cyrus ha lanciato il videoclip del brano Every Girl You've Ever Loved con la partecipazione di Naomi Campbell . Il filmato vede la cantante e la top model insieme. La voce di Wrecking Ball ha parlato del rapporto con l’icona del mondo della moda: “Ridere con te è la cosa che preferisco”.

In occasione dell’uscita della collaborazione, la cantante statunitense si è espressa sul rapporto con la top model: “Ridere con te è la mia cosa preferita. Mi mancherai fino a quando non ci riuniremo. Ti amerò per sempre”. Naomi Campbell ( FOTO ) ha condiviso il backstage del videoclip parlando dell’esperienza al fianco della voce di Can't Be Tamed: “Orgogliosa di aver preso parte a questo momento potente con te, Miley. La tua visione, la tua voce, il tuo cuore, tutto traspare”.

A circa un mese dalla distribuzione del nuovo album Something Beautful, Miley Cyrus ( FOTO ) ha lanciato il video della canzone Every Girl You've Ever Loved con Naomi Campbell, coinvolta anche nel brano.

Il brano Every Girl You've Ever Loved è contenuto all'interno del progetto discografico Something Beautiful, anticipato dal singolo End of the World. In occasione della presentazione del visual album al Tribeca Festival, la cantante ha dichiarato: “Vedere Something Beautiful sul grande schermo del Beacon Theatre al Tribeca Festival circondata dalle urla del pubblico, è valso davvero ogni singolo sforzo amorevolmente profuso in questo visual album. Questa serata è stata emozionante, profonda, divertente e fantastica. Tutte cose che amo, ma voi, il pubblico, eravate i miei preferiti in assoluto. Vi amo”.

Miley Cyrus è tra le artiste di maggior successo della sua generazione. Dall’affermazione con la serie tv Hannah Montana ai prestigiosi riconoscimenti vinti nel settore discografico, nel corso degli anni la cantante e attrice ha conquistato pubblico e critica. Tra i premi, ricordiamo ben tre statuette ai Grammy Awards: Record of the Year e Best Pop Solo Performance per Flowers, Best Country Duo/Group Performance per II Most Wanted con Beyoncé.

Tra i singoli più popolari della cantante citiamo The Climb, We Can’t Stop, Adore You, Midnight Sky e River. Spazio anche alle collaborazioni, tra le quali Don’t Call Me Angel con Ariana Grande e Lana Del Rey, Prisoners con Dua Lipa (FOTO) e Doctor (Work It Out) con Pharrell Williams.