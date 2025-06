Dua Lipa a Napoli con Callum Turner: le star in vacanza in Italia

10/13 ©Ansa

Malcolm McDowell sarà tra i premiati dell’Ischia Global Film Music Festival. L’attore è indimenticabile per il ruolo in Arancia Meccanica. Riceverà il riconoscimento insieme a Steven Bauer il 12 luglio 2025, durante il gala finale. Entrambi contribuiranno a chiudere l’edizione con un tocco hollywoodiano. Anche lui, quindi, sarà presto avvistato nei dintorni di Ischia, tra un bagno in mare e una cena al ristorante per godersi le gioie dell’Italia. Nella foto, McDowell alla premiere del film Moving On al 47th Toronto Film Festival