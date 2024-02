Matt Dillon compie 60 anni, ecco i suoi film più famosi. FOTO

1/16 ©Getty

È considerato tra gli attori più talentuosi di Hollywood: oggi, 18 febbraio 2024, compie 60 anni Matt Dillon. Figlio di immigrati irlandesi, è nato nel 1964 a New Rochelle, nello Stato di New York. In oltre 40 anni di carriera ha lavorato con i migliori registi - da Francis Ford Coppola a Wes Anderson - e attraversato tutti i generi. Per celebrare il suo compleanno, ecco alcuni dei film più famosi in cui ha recitato: dal primo (a 14 anni) Giovani guerrieri, all’ultimo (per ora) Asteroid City, passando per Crash - Contatto fisico per cui è stato candidato all'Oscar

A Matt Dillon il Premio Speciale Umbria Cinema Festival a Todi