Tony Effe, concerto a sorpresa per Capodanno al Palaeur di Roma

L'autore della hit Sesso e samba tornerebbe a seguito dell'esclusione dal concerto evento di San Silvestro, così come annunciato in un post sul suo profilo Instagram. Il rapper, dopo la cancellazione della sua esibizione sul palco del Circo Massimo a causa del linguaggio definito sessista e misogino utilizzato nei suoi brani e criticato aspramente anche da diverse associazioni in difesa delle donne, aveva ricevuto la solidarietà di alcuni colleghi. Tra questi Mahmood che con le seguenti parole ha motivato la decisione di non partecipare al Capodanno della Capitale: "Ho aspettato fino all'ultimo poiché speravo di leggere una notizia diversa rispetto all'esclusione di Tony Effe dal Capodanno di Roma. Ritengo sia una forma di censura, per cui decido anche io di non partecipare al Capodanno della Capitale. Sono fermamente convinto che qualsiasi forma d'arte possa essere discussa e criticata ma non deve esistere censura".

