MasterChef 2024, ecco chi sono i concorrenti dell'edizione 14. FOTO

Ai Live Cooking, il piemontese Simone, che lavora nell'impresa edile di famiglia, non ha giocato l’All-In e ha dedicato alla figlia I Gyoza di Sabrina, gyoza con coniglio, salsiccia di Bra e bietola in brodo di funghi porcini nodi. Ai Blind Test ha sfidato Pino in una Pasta alla carbonara e prima di conquistare l'ultimo posto nella Masterclass ha dovuto attendere il giudizio insindacabile dei giudici: tra i concorrenti rimasti, lui “si è mosso meglio”. Appuntamento tutti i giovedì alle 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

MasterChef 14, grembiule grigio per il falegname Pino. VIDEO