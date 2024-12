MasterChef 14, chi sono i giudici. FOTO

11/13 Crediti: ufficio stampa

Alla conferenza stampa di presentazione, chef Barbieri ha raccontato: “Diciamo sempre che abbiamo alzato l’asticella, ma quest’anno l’asticella dov’è finita? Io, mai come questa volta, ho visto dei concorrenti così bravi a cucinare, noi stessi abbiamo dovuto fare un piccolo step in alto anche a livello tecnico". Dal 20 dicembre al via MasterChef Magazine. Appuntamento tutti i giorni alle 19.35, in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go

Masterchef Italia, la nuova stagione da giovedì su Sky Uno