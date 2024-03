MasterChef, la reazione di Niccolò alla vittoria di Eleonora Riso

l'amicizia tra eleonora e niccolò

Quando il giovane ravennate abbandona il proprio grembiule e la Masterclass tra gli abbracci e il dispiacere degli altri concorrenti, Eleonora non nasconde la sua commozione. Durante il loro percorso a MasterChef tra i due aspiranti chef si era creato un bellissimo feeling e sui social le voci di un presunto flirt non si sono fatte attendere. Di fatto i due concorrenti sono diventati grandi amici: "Il nostro legame si è fortificato con il tempo, soprattutto dopo la prova in cui abbiamo cucinato insieme", come sottolineato da Niccolò. Ma il suo tifo, i suoi commenti su Instagram e la sua sentita partecipazione in occasione della finale di ieri continuano ad alimentare il gossip che ci sia del tenero, e non una semplice amicizia. La frase "Entrato con Riso Ludi. Uscito con Riso Eleonora..." per molti sarebbe una dichiarazione d'amore. Per chi non lo sapesse, il gioco di parole si riferisce al cognome della ex fidanzata di Niccolò (Ludi) a cui ha dedicato il suo piatto, e quello di Eleonora (Riso).