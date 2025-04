Per le sei coppie ancora in gara sarà una tappa indimenticabile ma anche al cardiopalmo, ricca di inaspettati colpi di scena, a partire dalla presenza di ben due Libri Rossi, i traguardi “intermedi” che saranno preziosissimi per le sorti della puntata e la prova dei Sette mostri. Giovedì 10 aprile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW