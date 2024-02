6/8

Per supportare Eleonora, oltre ai compagni di viaggio, la sua famiglia: "So che ha la forza fisica e mentale per poterci riuscire. Sono orgoglioso di lei", dice il papà. Come portafortuna, la sorella le consegna un pesciolino con cui giocavano insieme da piccole e ci racconta che per Eleonora “il pensiero di dover sempre dare di più l’ha un po’ bloccata, spero possa sentirsi più libera”. E d’ora in poi siamo certi che così sarà. Nella foto, la vincitrice di MasterChef abbraccia i suoi compagni di gara Antonio e Michela

MasterChef 13, i menù dei finalisti: il VIDEO