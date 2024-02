Chi è Eleonora Riso, finalista di MasterChef 13

Ai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli il compito di eleggere il nuovo MasterChef italiano al termine di un’edizione che ha visto sfidarsi una Masterclass cosmopolita, determinata e appassionata. Chi sarà il vincitore tra i "fab four", Antonio, Eleonora, Michela e Sara? Appuntamento stasera, giovedì 29 febbraio su Sky e in streaming su NOW

Stasera il lungo viaggio di MasterChef Italia ( LO SPECIALE ) giunge alla sua tappa conclusiva, giovedì 29 febbraio alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW ,, andrà in scena l’ultimo appuntamento di questa stagione. Quattro finalisti, un solo vincitore: chi tra i “fantastici 4” Antonio, Eleonora, Michela e Sara verrà eletto tredicesimo MasterChef italiano? In attesa di scoprirlo tra pochissime ore, scopri qualche curiosità su Eleonora.

Eleonora, una ragazza "fuori dagli schemi"

Segni particolari di Eleonora? Sicuramente i capelli: sono sempre diversi, o come colore o come lunghezza (li ha avuti blu, verde, bianconeri, corti e lunghi). E proprio come i suoi capelli, Eleonora si definisce una ragazza «fuori dagli schemi». Anche la sua storia è singolare: dopo due settimane trascorse in Francia a fare la vendemmia, torna a Firenze e decide di andare a vivere in mezzo alla natura, in una «casa nel bosco» che è una sorta di comune, «un “coinquilinaggio” dove ognuno dà il suo apporto, così da essere autosufficienti». Qui Eleonora taglia la legna, impara i segreti dell’apicoltura, coltiva l’orto e raccoglie le uova delle galline.

Nata e cresciuta in un paesino della provincia di Livorno, dopo il liceo scientifico, si iscrive a Ingegneria Edile a Pisa e poi ad Architettura: «Ovviamente, non ho terminato gli studi. La vita universitaria mi mette ansia», racconta. Inizia a lavorare per mantenersi e, da circa cinque anni, fa la cameriera presso un noto ristorante di Firenze: «Siamo tutti matti lì, io mi sono emozionata ad assaggiare un piatto tipico che fanno lì: una roba con le frattaglie, ho pianto quando l’ho assaggiato». La cucina è una delle sue passioni, e da qualche tempo cucina perlopiù piatti vegani e vegetariani «per una questione etica e di salute», sposa pienamente la filosofia della cucina anti-spreco. La sua cucina è legata alla tradizione e ricca di sapori e spezie, ricerca gli ingredienti ed è attenta alle materie prime. Tra le sue altre passioni c’è «tutto quello che è arte», quindi ama musica, cinema, lettura e disegno. Si iscrive a MasterChef Italia perché «mi voglio divertire».