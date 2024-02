Chi è Michela Morelli, finalista di MasterChef 13

Tutto è pronto per l’attesissima serata finale con una corsa a quattro per la vittoria: chi tra Antonio, Eleonora, Michela e Sara sarà il nuovo Masterchef italiano? Appuntamento stasera con i giudici e i "fab four", giovedì 29 febbraio su Sky e in streaming su NOW

MasterChef Italia si appresta a proclamare il proprio vincitore. Giovedì 29 su Sky e in streaming su NOW , negli episodi conclusivi di questa stagione (sempre disponibili on demand), uno tra Antonio, Eleonora, Michela e Sara vedrà il proprio sogno prendere vita dopo una cavalcata appassionante ed emozionante, colma di prove di altissimo livello tecnico. Che si apra il sipario!

Michela si fa conoscere appena varcata la soglia delle cucine di MasterChef per l'atteggiamento impavido, la tenacia e il self control. Ai Live Cooking riceve l'unico no da Antonino Cannavacciuolo, ma ha grinta da vendere e supera brillantemente lo Stress test sotto l'occhio intergerrimo dello chef Scabin. I suoi gnocchi conditi diventano "gli gnocchi della vita": il lasciapassare che le vale l'ingresso nella Masterclass. "Sono una donna che ha un obiettivo, ed è lì, punto": queste le parole dell'aspirante chef che da quel momento non ha mai mollato a dispetto delle difficoltà incontrate. E che ancora oggi persegue il suo scopo, con la stessa invidiabile carica.

michela, la Wonder Woman della masterclass

Michela vive vicino Bolzano con il marito Claudio e i tre figli Aurora, Alexander e Gabriel. E’ un’esperta di fitness e lavora come personal trainer ed esperta di nutrizione. Parlando di sé dice con grande franchezza: «Con gli anni sono diventata come un soldato che marcia con i paraocchi. Sono organizzata e precisa, ho sempre un Piano B e spesso anche il C. Se non fai così anneghi». Si descrive come una Wonder Woman in tutto e per tutto.

Ha iniziato a stare ai fornelli da bambina, quando cucinava lei anche per le sorelle, ma fino a pochi anni fa si è limitata a piatti e ricette della tradizione, non in linea con la sua filosofia di alimentazione attuale. È convinta di poter presentare piatti innovativi, quindi partecipa a MasterChef Italia perché sente di essere al livello della competizione e vuole mettersi alla prova.