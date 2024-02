17/18

Sara affronta uno dei minuti più lunghi della sua partecipazione al programma, nel penultimo appuntamento pensa di essere fuori dai giochi, come si evince dalla foto in cui non nasconde la commozione. Pressati dallo stress della gara può capitare di perdere la bussola, ma se dimostri di lasciare il segno MasterChef ti offre una seconda possibilità, anzi "una ripartenza a mille", per usare le parole di Antonino Cannavacciuolo. Non resta che sfruttarla al meglio, giovedì 29 febbraio, sempre alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW

Guarda il VIDEO: "MasterChef 13, Sara va al Pressure Test"