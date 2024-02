Chi è Sara Bellinzona, finalista di MasterChef 13

MasterChef Italia giunge al capitolo finale e si appresta a proclamare il proprio vincitore. Giovedì 29 su Sky e in streaming su NOW, negli episodi conclusivi di questa stagione (sempre disponibili on demand), uno tra Antonio, Eleonora, Michela e Sara vedrà il proprio sogno prendere vita: chi sarà a trionfare?

Stasera ad affrontare le ultime prove di questa stagione del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy , quattro cuochi amatoriali con background e storie diverse accomunati però dallo stesso sogno, quello di arrivare a conquistare il titolo: chi sarà il vincitore tra Antonio, Eleonora, Michela e Sara? In attesa di scoprirlo, giovedì 29 febbraio alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW ,, qualche curiosità su Sara.

Sara fa il suo ingresso a MasterChef quasi in punta di piedi, ma oltre alla timidezza mostra un'instancabile volontà. Convince i giudici con i suoi ravioli "Senza confini" ed entra a far parte della Masterclass con grazia. Puntata dopo puntata, quasi in sordina sfodera la stoffa necessaria e supera ogni ostacolo. Ed è proprio quando pensa di aver irrimediabilmente sbagliato, nel corso della semifinale, che Antonino Cannavacciuolo le fa notare quanto sia cresciuta: "all'inizio eri chiusa, ora ti sei aperta e stai lasciando il segno". La corsa per la vittoria è inarrestabile, stasera ci si gioca il tutto per tutto.

sara: "Masterchef è una sfida alla sopravvivenza"

La ventiquattrenne Sara Bellinzona arriva da Montalto Pavese (PV) e nella sua vita si è dedicata molto allo studio, per volere dei suoi genitori – proprietari di un’azienda vitivinicola - ha frequentato la scuola di chimica e ha seguito il corso ONAV per assaggiatori. Ha concluso la sua formazione conseguendo due lauree, una in scienze gastronomiche e l’altra in gestione delle imprese agroalimentari. Attualmente lavora per un’azienda che produce cioccolato. Vista la doppia anima, si augura un futuro sia imprenditoriale sia legato ai fornelli, per coronare così il sogno di aprire un suo agriturismo/trattoria.

Animo dolce, un po’ timida, ammette di credere poco in sé stessa, motivo per il quale MasterChef Italia «sarebbe una sorta di sfida alla sopravvivenza, che spinge a dare il massimo in ogni caso». La pasticceria è il suo punto forte e vi si cimenta quasi quotidianamente. Ha deciso di candidarsi convinta dal fidanzato Andrea: è un «buongustaio, innamorato di me e della mia cucina».