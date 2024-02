Chi è Antonio Mazzola, finalista di MasterChef 13

Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli si apprestano a proclamare il nuovo MasterChef italiano, stasera Antonio, Eleonora, Michela e Sara si sfidano negli episodi conclusivi di questa 13ma entusiasmante stagione. L'appuntamento con la finalissima è giovedì 29 febbraio su Sky e in streaming su NOW

Stasera corsa a quattro per la vittoria: chi tra Antonio, Eleonora, Michela e Sara sarà il nuovo MasterChef italiano? Ospite della serata il geniale Andreas Caminada, chef da 3 stelle Michelin. L'appuntamento con la finale e i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli ti aspetta giovedì 29 su Sky e in streaming su NOW. approfondimento Chi è Sara Bellinzona, finalista di MasterChef 13

antonio mazzola nella rosa dei "fab four" Fin dal suo primo ingresso al cospetto dei giudici, Antonio svela il suo carattere forte e determinato, è una persona "molto appassionata" e dimostra di avere una marcia in più. Ai Live Cooking con la sua "Passeggiata in terra sicula" (filetto di maiale su salsa d’arancia con mandorle tostate), conquista Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli. Il suo è un piatto pensato e ragionato e per Antonino, l'aspirante chef ha davanti "una grande strada". E di fatto, eccolo a un passo dal gradino più alto del podio, pronto a giocarsi la finale. Se dovesse vincere, da Monaco di Baviera, sarebbe pronto a rimpatriare anche in pigiama, la notte stessa: "Mi manca il mare e mi manca la mia famiglia". approfondimento Chi è Eleonora Riso, finalista di MasterChef 13

Antonio: "Impegno e grinta non mi mancano" Nato a Palermo e cresciuto a Castelbuono, paese poco lontano dal capoluogo, Antonio è un ragazzo concreto, testardo, sicuro di sé e schietto che a soli 19 anni decide di lasciare la Sicilia in direzione Germania. Arrivato a Monaco di Baviera, inizia a lavorare come cameriere nel ristorante di suo zio, studia tedesco, cerca un lavoro in linea con i suoi studi e diventa un geometra di successo. È sposato con Mariagiovanna, anche lei siciliana doc, insieme di recente, sono diventati genitori di una bambina, Anita. Il sogno di Antonio è quello di costruire un futuro solido per loro, perché no, legato alle sue origini: «Vorrei realizzarmi nella mia terra e farlo cucinando. Magari aprire un ristorantino a Palermo», dice. La cucina, per Antonio, è «il cordone ombelicale» con la sua terra. Attento all’impiattamento e all’estetica del piatto, abbellisce le sue creazioni con spume e arie, sperimenta tecniche di cottura particolari e definisce il suo stile gourmet; è molto critico nei suoi e nei confronti degli altri, «soprattutto al ristorante». A MasterChef Italia porta determinazione e voglia di fare: «Mi metto a studiare e arrivo dritto all’obiettivo», assicura. approfondimento Chi è Michela Morelli, finalista di MasterChef 13