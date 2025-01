M - Il figlio del secolo, Alessandro Barbero risponde agli studenti

“Il fascismo: una creatura bellissima, fatta di sogni, di ideali, di cambiamento, che conquisterà milioni e milioni di cuori”, declama il Mussolini di Luca Marinelli in una delle scene iniziali di M – Il figlio del secolo ( LO SPECIALE ) , la nuova serie Sky Original diretta da Joe Wright sull’ascesa politica del duce e della sua creatura, prima un movimento e poi un partito che Mussolini condurrà fino al vertice del governo italiano per poi instaurare la dittatura.

In collaborazione con Chora Media e Will, Sky organizza per lunedì 20 gennaio al Teatro Lirico “Giorgio Gaber” di Milano L'ascesa del fascismo: domande e risposte con Alessandro Barbero, un incontro con lo storico, scrittore e accademico italiano dedicato agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori. Insieme al Professor Alessandro Barbero ci sarà Davide Savelli, che insieme a lui conduce la serie podcast "Chiedilo a Barbero”, di Chora Media e Intesa San Paolo On Air.

L’incontro si terrà dalle 10 alle 13 e comprenderà anche la proiezione del primo episodio della serie dal bestseller di Antonio Scurati (Bompiani). Sarà possibile seguirlo in diretta streaming sul canale YouTube di Chora Media accedendo a questo link: https://www.youtube.com/live/_ngMtFzE02c . La lezione sarà poi suddivisa in 4 episodi, disponibili all'interno del podcast "Chiedilo a Barbero" il 19 e 26 febbraio e il 6 e 12 marzo.

La serie Sky Original

Prodotta da Sky Studios e da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle, M – Il Figlio del Secolo è scritta da Stefano Bises (Esterno Notte, Gomorra – La Serie, The New Pope, Speravo de morì prima) e Davide Serino (1992, 1993, Il Re, Esterno Notte), con soggetto di serie e soggetti di puntata firmati da Stefano Bises, Davide Serino e Antonio Scurati.

M – Il Figlio del Secolo è un’esclusiva Sky e NOW, in onda tutti i venerdì in prima serata su Sky Atlantic (oltre a essere disponibile on demand – anche in 4K HDR).