Il regista, produttore e sceneggiatore statunitense, nato il 19 gennaio 1985, è stato nel 2017 il più giovane vincitore del Premio Oscar al Miglior regista grazie alla pellicola con Ryan Gosling ed Emma Stone. All’amore per il cinema affianca da sempre quello per la musica, in particolare per il jazz, che si ritrova in molti dei suoi lavori