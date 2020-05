The Eddy, arriva su Netflix la serie tv diretta da Damien Chazelle

Arriva su Netflix la miniserie in 8 parti The Eddy, per la regia di Damien Chazelle, il regista Premio Oscar dell’acclamato La La Land. L’appuntamento è per venerdì 8 maggio.

The Eddy, ecco la serie tv diretta da Damien Chazelle

Venerdì 8 maggio su Netflix sarà disponibile la miniserie in 8 parti The Eddy, un musical drama creato dallo sceneggiatore britannico Jack Thorne (già apprezzato per l’ottimo lavoro fatto con His Dark Materials – Queste oscure materie) e diretta da Damien Chazelle, il regista Premio Oscar dell’acclamanto La La Land e di un’altra perla cinematografica, Whiplash.

The Eddy vede al centro delle vicende il personaggio di Elliot Udo, un jazzista fallito di New York, interpretato da André Holland (Selma, Moonlight, The Knick), che decide di trasferirsi a Parigi per gestire un club malridotto quanto lui. Il locale, che si chiama The Eddy, è l’occasione per buttarsi il passato alle spalle e iniziare un nuovo capitolo della propria esistenza.

Nonostante il suo incredibile talento, Elliot, infatti, non è mai riuscito a sfondare, ma forse per lui c’è ancora una possibilità, nella musica come nella vita. L’arrivo della figlia quindicenne Julie (Amandla Stenberg) lo costringe ad abbracciare una maturità tanto necessaria quanto temuta e finora evitata, ma anche il suo socio in affari Farid (Tahar Rahim), uomo con una certa propensione nel cacciarsi in giri loschi e pericolosi, lo mette costantemente a dura prova.

Poi c’è la musica, quella che fa parte della quotidianità di Elliot e anche quella che accompagna e fa da commento agli otto episodi, una colonna sonora curatissima affidata a Randy Kerber e Glen Ballard. Perché il The Eddy non è solo un locale: è un vero e proprio santuario del jazz, un luogo mistico dove si va non solo ad ascoltare ottima musica, ma anche a (ri)trovare sé stessi.

Da una parte il The Eddy, che ha bisogno di tempo e di soldi, dall’altra una figlia, che in quel locale vede i motivi per i quali non ha mai avuto una figura paterna: non c’è che dire, la vita del personaggio di André Holland non è per niente semplice. Ma che gusto c’è a vivere senza sfide? Un titolo imperdibile che sicuramente catturerà l’attenzione degli amanti delle serie tv.

The Eddy, il cast della serie tv

André Holland è Elliot Udo

Joanna Kulig è Maja

Amandla Stenberg è Julie

Tahar Rahim è Farid

Leïla Bekhti è Amira

Melissa George è Alison Jenkins