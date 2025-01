4 Ristoranti, Alessandro Borghese sul Lungomare di Senigallia

Di fronte alla suggestiva rotonda sul mare, lo chef elegge il miglior ristorante della zona. Domenica 19 gennaio in prima serata. In esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Quasi 14 chilometri di lungomare da cui si stacca la splendida Rotonda sull’Adriatico: è Senigallia, nelle Marche, la quinta tappa del nuovo ciclo di Alessandro Borghese 4 Ristoranti. Nell’episodio di domenica 19 gennaio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW lo chef Alessandro Borghese indagherà tra le tradizioni culinarie di una delle mete turistiche più sorprendenti del nostro Paese, un luogo dove convivono relax, natura, turismo e movida.

Accanto alla Spiaggia di Velluto, uno dei luoghi più apprezzati in zona, i reperti archeologici romani si mescolano alla sabbia finissima e l’arte incontra la buona cucina: nella nuova puntata della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia si percorrerà il lungomare di Senigallia che, non a caso, è costellato da una miriade di ristoranti con un’ampia offerta di pesce, dal fritto misto al “brodetto alla senigalliese”. Si spazia tra la tradizione dei bistrot, le trattorie tipiche e le terrazze scenografiche con vista mozzafiato che nascono dal richiamo del turismo balneare sempre crescente in zona: lo chef Alessandro Borghese ci si butta a capofitto e sperimenterà personalmente le tradizioni gastronomiche della città per eleggere il miglior ristorante del lungomare di Senigallia.

Nella quinta puntata della decima stagione di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti”, attesa per domenica 19 gennaio alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, i 4 ristoranti in gara sono “Bruna Bistrò” di Arianna, “Ristorante La Tartana” di Petra, “Il Mare in Terrazza” di Annalisa e “Tajamare” di Cristian.