Steve, la data di uscita del nuovo film con Cillian Murphy

Netflix ha svelato il look dell'attore premio Oscar nella prima foto di scena del nuovo film drammatico tratto da un racconto di Max Porter. La pellicola arriverà in streaming in autunno, subito dopo un breve passaggio cinematografico

Cillian Murphy sarà protagonista della seconda metà del 2025 con diversi nuovi progetti a cui ha lavorato nelle stagioni successive alla sua vittoria del premio Oscar per Oppenheimer.

Il prossimo autunno, precisamente, il 3 ottobre, debutterà in streaming il film Steve, lungometraggio di cui si conoscono i dettagli fin dalla primavera del 2024, di cui ora abbiamo una prima immagine ufficiale diffusa da Netflix, piattaforma che lo distribuirà.

Nello scatto (in basso in questo articolo) vediamo il look di Murphy che, per il ruolo, sfoggia la barba lunga. L'attore posa assorto nei suoi pensieri con le spalle appoggiate a una lavagna su cui ci sono delle scritte poco leggibili fatte col gesso. Il contesto è presto spiegato dalla sinossi del film: nella pellicola Murphy interpreta un preside scolastico.

La trama di Steve: adulti e adolescenti a confronto Adolescenti e adulti e, in mezzo, la scuola. Quella di Steve, il nuovo film di Tim Mielants (già regista di alcuni episodi di Peaky Blinders e del fillm del 2024 Small Things Like These) è un'ambientazione molto concreta.

La storia, che dal punto di visita temporale si svolge nella metà degli anni Novanta, mette a confronto i giovani con gli adulti, in particolare, il preside Steve (Murphy) e alcuni studenti difficili.

Tra questi adolescenti problematici, si distingue Shy (che ha il volto dell'attore inglese Jay Lycurgo, già visto in Titans). Il ragazzo e il preside si confronteranno in una giornata che metterà in luce le rispettive fragilità mentali. Il film, di genere drammatico, certamente punta a coivolgere emotivamente gli spettatori. Vedi anche Peaky Blinders, Cillian Murphy nella prima foto dal set del film

Non solo Steve: i prossimi film con Cillian Murphy Steve può contare su un cast che include anche Emily Watson (che ha recitato con Murphy nel suo ultimo film del 2024) e molti altri attori, tra cui Youssef Kerkour, Luke Ayres, Joshua J Parker e altri. Il film vede coinvolto Cillian Murphy anche nel ruolo di produttore esecutivo. Alla scrittura c'è Max Porter, autore della storia originale da cui il film è tratto.

Prima dell'uscita in streaming su Netflix, il film, che potrà essere visto anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick, avrà un breve passaggio in alcuni cinema selezionati, una modalità di distribuzione che viene spesso adottata da Netflix per alcuni sui film di punta.

I fan di Cillian Murphy, comunque, tengono gli occhi ben aperti perché nei mesi a venire saranno pronti per l'uscita i titoli a cui la star irlandese ha lavorato nei due anni successivi al successo Oppenheimer.

Non ha ancora una data di uscita precisa, ma è atteso tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026, il film con cui proseguiranno le avventure della serie Peaky Blinders, Peaky Blinders - The Immortal Man, lungometraggio di cui si parla da diversi mesi dal cast stellare.

Nel 2026 Murphy tornerà poi nella saga di 28 giorni dopo, il film di Danny Boyle la cui storia sta andando avanti con l'uscita di 28 anni dopo (al cinema da giugno 2025) e che proseguirà con l'annunciato 28 anni dopo: Il Tempio delle Ossa di cui Murphy farà parte.

