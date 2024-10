Peaky Blinders, Murphy nella prima foto dal sequel della serie

L'attore premio Oscar del film Oppenheimer torna nel mondo della serie televisiva che l’ha lanciato come mega star recitando sul set del film Netflix, che si propone come seguito dello show. La piattaforma di streaming ha rilasciato le prime foto della pellicola in arrivo, la cui produzione è iniziata lunedì 30 settembre



Sono state svelate nelle scorse ore le prime immagini con Cillian Murphy del film in arrivo Peaky Blinders, pellicola che fa da sequel alla fortunata serie televisiva omonima. In realtà la foto di scena è una, mentre nella seconda immagine vediamo la star della serie televisiva - e ora anche del film che fa da seguito alla serie - insieme con il creatore dello show, Steven Knight.



L'attore premio Oscar del film Oppenheimer torna nel mondo dello show che l’ha lanciato come mega star recitando sul set del film Netflix. La piattaforma di streaming ha rilasciato le prime foto della pellicola in arrivo (che potete guardare in fondo a questo articolo), la cui produzione è iniziata lunedì 30 settembre 2024.

Tommy Shelby è quindi finalmente tornato (Shelby è appunto il personaggio interpretato da Murphy, protagonista della serie e adesso del film). La produzione del prossimo film Netflix è dunque ufficialmente iniziata, per la gioia dei fan che non vedevano l'ora di godersi di nuovo le avventure di Shelby & Co. In fondo a questo articolo potete guardare le prime immagini dal set del film Peaky Blinders.

La produzione è iniziata il 30 settembre Cillian Murphy assieme al resto del cast e della troupe del film hanno dato il via alla produzione del tanto atteso seguito lunedì 30 settembre, e Netflix ha condiviso le prime foto dal set.

Nella prima immagine (che trovate in fondo all’articolo) vediamo Murphy, 48 anni, ritornare nei panni di Tommy, elegantemente vestito e in una posa assai raffinata. La seconda immagine mostra Cillian Murphy e il creatore della serie, Steven Knight, vestiti in modo casual mentre siedono insieme sul set.

Knight, 65 anni, ha dichiarato: "Sono entusiasta di vedere le telecamere in azione su questo nuovo capitolo della storia dei Peaky Blinders, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale”.

Steven Knight ha scritto anche il film

Il creatore della serie, Steven Knight, ha scritto anche il film.

"Il paese è in guerra, e naturalmente lo sono anche i nostri Peaky Blinders”, ha spiegato Knight. La pellicola vedrà come co-protagonisti Tim Roth, Rebecca Ferguson e Barry Keoghan accanto a Murphy, anche se i dettagli specifici della trama sono ancora tenuti assolutamente segreti.

A giugno 2024 la conferma della presenza di Murphy Netflix ha confermato lo scorso giugno che il personaggio gangster di Murphy, l’ormai iconico Tommy Shelby, sarebbe tornato per un film della popolare serie BBC, andata in onda per sei stagioni dal 2013 al 2022. La piattaforma di streaming ha condiviso una foto della sceneggiatura su X (l’ex Twitter), confermando che il film in arrivo è stato scritto da Knight e diretto da Harper, 44 anni. "Sembra che Tommy Shelby non avesse finito con me…”, ha dichiarato Cillian Murphy, che nel frattempo ne ha fatta eccome di strada nel mondo dello showbiz e di Hollywood... “È molto gratificante tornare a collaborare con Steven Knight e Tom Harper per la versione cinematografica di Peaky Blinders. Questo è per i fan”, ha aggiunto l’attore.

Murphy premio Oscar per Oppenheimer Cillian Murphy ha vinto il suo primo Oscar come miglior attore all'inizio di quest'anno per il suo ruolo da protagonista come fisico J. Robert Oppenheimer nella pellicola epica Oppenheimer di Christopher Nolan. Nel suo discorso di accettazione, Murphy ha ringraziato il collaboratore di lunga data Nolan, l'Academy e altri, ammettendo di sentirsi "un po' sopraffatto" dall'onore.

"È stato il viaggio più selvaggio, esaltante e creativamente soddisfacente che tu mi abbia fatto vivere negli ultimi 20 anni. Ti devo più di quanto possa dire”, ha continuato Murphy rivolgendosi direttamente a Christopher Nolan. "Grazie mille a ogni singolo membro della troupe e del cast di Oppenheimer; voi mi avete sostenuto. A tutti i miei colleghi nominati, rimango in soggezione davanti a voi. Veramente”. L'attore ha poi ringraziato il suo "incredibile team" e la sua famiglia, inclusa sua moglie (sono sposati da 20 anni) Yvonne McGuinness e i loro figli adolescenti Malachy e Aran, presenti in platea.

"Vi amo tanto, e sono molto orgoglioso di essere qui stasera come irlandese”, ha detto Murphy. Il film di Peaky Blinders di Netflix, realizzato in associazione con BBC Film, non ha ancora una data di uscita.

Di seguito potete guardare le prime immagini dal set del film Peaky Blinders.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix UK & Ireland (@netflixuk)