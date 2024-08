Barry Keoghan si unisce al cast del film di Peaky Blinders

La star irlandese è pronta a recitare accanto al suo collega e compaesano, Cillian Murphy, nel prossimo film di Netflix basato sulla serie di successo in cui il protagonista premio Oscar del film “Oppenheimer” interpreta il gangster Thomas Shelby. Keoghan è stato nominato all'Oscar per il suo ruolo nel film "Gli spiriti dell'isola" accanto a Colin Farrell e ha vinto un premio BAFTA per la sua interpretazione di un subdolo studente dell'università di Oxford in "Saltburn"

Barry Keoghan si unisce al cast del film tratto dalla serie televisiva di successo Peaky Blinders.

L’attore irlandese, classe 1992, è quindi pronto a recitare accanto al suo collega e conterraneo Cillian Murphy nel prossimo film di Netflix basato sulla serie televisiva di successo in cui il protagonista premio Oscar del film Oppenheimer interpreta il temibile gangster Thomas Shelby.



Keoghan è stato nominato all'Oscar per il suo ruolo nel film Gli spiriti dell'isola accanto a Colin Farrell e ha vinto un premio BAFTA per la sua interpretazione di un subdolo studente dell'università di Oxford in Saltburn. Recentemente è apparso anche nel video musicale di Please, Please, Please di Sabrina Carpenter.



Il magazine statunitense Deadline è stata la prima testata a riportare la notizia del casting di Barry Keoghan, subito ripresa in tutto il mondo. Per ora, i dettagli sul ruolo di Keoghan sono top secret: nessuna indiscrezione né informazioni utili sono ancora state rivelate.